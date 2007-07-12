Додано: Суб 28 бер, 2020 15:22

wig написав: M-Audio написав: Раздумываю: если закрыть счёт, отдадут валюту? Раздумываю: если закрыть счёт, отдадут валюту?

Мне отдали вчера. Ощадный счет закрыл пару дней назад. Но, вклад, так же точно упал на карточку, а с картой уже в кассу. Мне отдали вчера. Ощадный счет закрыл пару дней назад. Но, вклад, так же точно упал на карточку, а с картой уже в кассу.

Я имел ввиду закрыть карточный. У меня там некоторая сумма лежит (не "остатки") ещё с допанических времён, в расчете на то, что может понадобиться, а пока не нужно - пусть обеспечивает нужную сумму для нулевой абонплаты. То есть, хоть и депозит, но закончившийся довольно давно. А теперь, с одной стороны, даже если действительно понадобится, то высокая вероятность получить шыш, а с другой - ситуация изменилась, и, скорее всего, ближайшее время не понадобится. В спокойной обстановке я бы, возможно, положил бы на депозит, а теперь получается, что меня просто вынуждают это сделать, не предоставив выбора, и ещё и держат за идиота, и всё это за пару сотен баксов в год. Есть желание послать всё лесом, и вынести при первой возможности.