M-Audio написав:Раздумываю: если закрыть счёт, отдадут валюту?
Мне отдали вчера. Ощадный счет закрыл пару дней назад. Но, вклад, так же точно упал на карточку, а с картой уже в кассу.
Я имел ввиду закрыть карточный. У меня там некоторая сумма лежит (не "остатки") ещё с допанических времён, в расчете на то, что может понадобиться, а пока не нужно - пусть обеспечивает нужную сумму для нулевой абонплаты. То есть, хоть и депозит, но закончившийся довольно давно. А теперь, с одной стороны, даже если действительно понадобится, то высокая вероятность получить шыш, а с другой - ситуация изменилась, и, скорее всего, ближайшее время не понадобится. В спокойной обстановке я бы, возможно, положил бы на депозит, а теперь получается, что меня просто вынуждают это сделать, не предоставив выбора, и ещё и держат за идиота, и всё это за пару сотен баксов в год. Есть желание послать всё лесом, и вынести при первой возможности.
подготовленные вообще не лезут в БСУ не выдача доллара при малейшем намеке на шухер это черта не аллы а всей БСУ. я канеш понимаю что вам хочется нагадить именно алле но выглядят ваши потуги забавно
Смотрю, что проблем с выдачей долларов по большей части нет у банков, предлагающих 0.01% годовых по срочным вкладам. Альфе стоит призадуматься Хорошо, что с 2009 года валютное кредитование прекращено, а то было бы проблем у БС на порядок больше.
Искатель написав:Потому что, оказывается, банк барыжит на перепродаже долларового нала.
Я Вам раскрою еще больший секрет - все банки Украины у которых есть приход валютного нала поступают так как Вы сказали - т.е. "барыжат" на этом же рынке. Просто на банковском языке это называется "выйти на межбанк". Выйти можно либо с покупкой, либо с продажей. И кстати все банки "барыжат" также и на рынке продажи гривневого нала. Есть ставки такого "барыжничества" которые колеблются в зависимости от спроса и предложения - ну в общем все как на типичном рынке ЗЫ. Мое сообщение можно не плюсовать, поскольку все это очевидно
Я в курсе, коллега Просто в данной ситуации большую роль играет расстановка приоритетов. И то, как поступила в данной ситуации Альфа, выглядит именно как: "Лохи подождут. А перед пацанами - неудобно". Но думаю, что они уже учли свои ошибки, и со вторника-среды (когда распределят 180 млн) дело наладится.