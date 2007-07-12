M-Audio написав:Раздумываю: если закрыть счёт, отдадут валюту?
Мне отдали вчера. Ощадный счет закрыл пару дней назад. Но, вклад, так же точно упал на карточку, а с картой уже в кассу.
Я имел ввиду закрыть карточный. У меня там некоторая сумма лежит (не "остатки") ещё с допанических времён, в расчете на то, что может понадобиться, а пока не нужно - пусть обеспечивает нужную сумму для нулевой абонплаты. То есть, хоть и депозит, но закончившийся довольно давно. А теперь, с одной стороны, даже если действительно понадобится, то высокая вероятность получить шыш, а с другой - ситуация изменилась, и, скорее всего, ближайшее время не понадобится. В спокойной обстановке я бы, возможно, положил бы на депозит, а теперь получается, что меня просто вынуждают это сделать, не предоставив выбора, и ещё и держат за идиота, и всё это за пару сотен баксов в год. Есть желание послать всё лесом, и вынести при первой возможности.
подготовленные вообще не лезут в БСУ не выдача доллара при малейшем намеке на шухер это черта не аллы а всей БСУ. я канеш понимаю что вам хочется нагадить именно алле но выглядят ваши потуги забавно
Смотрю, что проблем с выдачей долларов по большей части нет у банков, предлагающих 0.01% годовых по срочным вкладам. Альфе стоит призадуматься Хорошо, что с 2009 года валютное кредитование прекращено, а то было бы проблем у БС на порядок больше.
Искатель написав:Потому что, оказывается, банк барыжит на перепродаже долларового нала.
Я Вам раскрою еще больший секрет - все банки Украины у которых есть приход валютного нала поступают так как Вы сказали - т.е. "барыжат" на этом же рынке. Просто на банковском языке это называется "выйти на межбанк". Выйти можно либо с покупкой, либо с продажей. И кстати все банки "барыжат" также и на рынке продажи гривневого нала. Есть ставки такого "барыжничества" которые колеблются в зависимости от спроса и предложения - ну в общем все как на типичном рынке ЗЫ. Мое сообщение можно не плюсовать, поскольку все это очевидно
Я в курсе, коллега Просто в данной ситуации большую роль играет расстановка приоритетов. И то, как поступила в данной ситуации Альфа, выглядит именно как: "Лохи подождут. А перед пацанами - неудобно". Но думаю, что они уже учли свои ошибки, и со вторника-среды (когда распределят 180 млн) дело наладится.
Stringer написав:Для того, чтобы сложить два и два, не нужно быть гениальным математиком. Речь идёт ни об уме ни о проницательности, здесь в этой теме писалось неоднократно и не только мной, что даже в спокойные времена Альфабанк может позволить себе неделями не отдавать деньги после окончания депозита, и никого в Альфабанке это никогда не парило, кроме единственного человека - представителя в этом форуме. То что Альфа официально заявила, что доллары выдавать пока не будет - логичное продолжение общей стратегии банка
Сущность такова, что не не каждый учится на чужих ошибках. Но если даже после собственного опыта человек не делает выводов, скорее всего он достоин тех последствий, которые сам и выбирает не смотря ни на что. И череды пройденных последствий уже достаточно, чтобы сделать вывод - хранить валюту в таких банках явно не стоит, да и многие другие зашквары наводят на соответствующие размышления паритета между всеми "+" и "-" сотрудничества.
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Пункт меню в МАБ "Платежі та перекази" любой платёж формируется с указанием пакетной карты в качестве источника. По крайней мере, на этапе ввода лицевого счета и суммы поменять карту нет возможности (а дальше я сейчас не проходил). Вопрос: это всё запрещено оплачивать с кредитки, или как-то это неочевидно делается? А если всё-таки делается, то не считается ли это переводом по реквизитам или аналогичной, тарифицируемой за кредитные средства, операцией? Когда-то подобным образом оплатил "Альфа-страхование", хотя хотелось с кредитки. Тогда не было времени разбираться, почему не даёт кредитку подставить, и в результате выглядело всё как обычный перевод по реквизитам, а не как платёж за услугу. Поскольку с пакетной карты разницы в тарифах нет, так и осталось для меня загадкой, чем же считается такой платёж с точки зрения банка.
Несколько удивило то, что одно из предприятий телекома, которое предлагает оплачивать свои услуги через банк на расчетный счет в Альфа-банке, не представлено в разделе "Платежі та перекази".
M-Audio написав:Пункт меню в МАБ "Платежі та перекази" любой платёж формируется с указанием пакетной карты в качестве источника. По крайней мере, на этапе ввода лицевого счета и суммы поменять карту нет возможности (а дальше я сейчас не проходил).
Во-1х, дето в Сервизе есть Шестеренка с настройкой карты по умолчанию. И лучше шобы это таки была Пакетная Во-2х, вот када влетаете в менюху Платежі та перекази, приглядитесь -- в самом верху есть строка с выборам Откуда платить будем, там справа есть полосатая пимпа для выбора карты под текущий платеж