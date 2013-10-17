Додано: Суб 28 бер, 2020 22:05

Слушайте, не то, чтобы сильно надо, но



Пункт меню в МАБ "Платежі та перекази"

любой платёж формируется с указанием пакетной карты в качестве источника. По крайней мере, на этапе ввода лицевого счета и суммы поменять карту нет возможности (а дальше я сейчас не проходил). Вопрос: это всё запрещено оплачивать с кредитки, или как-то это неочевидно делается? А если всё-таки делается, то не считается ли это переводом по реквизитам или аналогичной, тарифицируемой за кредитные средства, операцией?

Когда-то подобным образом оплатил "Альфа-страхование", хотя хотелось с кредитки. Тогда не было времени разбираться, почему не даёт кредитку подставить, и в результате выглядело всё как обычный перевод по реквизитам, а не как платёж за услугу. Поскольку с пакетной карты разницы в тарифах нет, так и осталось для меня загадкой, чем же считается такой платёж с точки зрения банка.



Несколько удивило то, что одно из предприятий телекома, которое предлагает оплачивать свои услуги через банк на расчетный счет в Альфа-банке, не представлено в разделе "Платежі та перекази".