clientage написав:Во-1х, дето в Сервизе есть Шестеренка с настройкой карты по умолчанию. И лучше шобы это таки была Пакетная Во-2х, вот када влетаете в менюху Платежі та перекази, приглядитесь -- в самом верху есть строка с выборам Откуда платить будем, там справа есть полосатая пимпа для выбора карты под текущий платеж
первый пункт зависит от того для чего менюха платежей юзается. если чел НИКОГДА не отправляет денюжку с помощью платежей то можно и кредитку подсунуть в качестве по умолчанию.
но если платежи изредка юзаются для отправки денег то думаю один раз отправленные деньги с кредитки быстро дадут понимание почему пакетник лучше в качестве карты по умолчанию
clientage написав:Во-1х, дето в Сервизе есть Шестеренка с настройкой карты по умолчанию. И лучше шобы это таки была Пакетная Во-2х, вот када влетаете в менюху Платежі та перекази, приглядитесь -- в самом верху есть строка с выборам Откуда платить будем, там справа есть полосатая пимпа для выбора карты под текущий платеж
первый пункт зависит от того для чего менюха платежей юзается. если чел НИКОГДА не отправляет денюжку с помощью платежей то можно и кредитку подсунуть в качестве по умолчанию.
ну вот у меня на дебетке никада нема денег, и если дебетка стоит по умолчанию, то я даж после приёма ліків от Короны никада случайно их никуда не отправлю просто так
uaprofi написав:а есть ли тут сейчас какие интересные акции, возможно повышенный кешью? видел проскакивала инфа - что 10% на продукты, как их получить? на сайте что-то не нахожу инфу... есть ли какие акции по депозитам? вроде в прошлом году в это время были дни клиента?
вы уж определитесь или вы тут или вы там...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен