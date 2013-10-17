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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8374837583768377

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 00:07

  clientage написав:Во-1х, дето в Сервизе есть Шестеренка с настройкой карты по умолчанию. И лучше шобы это таки была Пакетная
Во-2х, вот када влетаете в менюху Платежі та перекази, приглядитесь -- в самом верху есть строка с выборам Откуда платить будем, там справа есть полосатая пимпа для выбора карты под текущий платеж


первый пункт зависит от того для чего менюха платежей юзается.
если чел НИКОГДА не отправляет денюжку с помощью платежей то можно и кредитку подсунуть в качестве по умолчанию.

но если платежи изредка юзаются для отправки денег то думаю один раз отправленные деньги с кредитки быстро дадут понимание почему пакетник лучше в качестве карты по умолчанию :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 00:11

  mephala написав:
  clientage написав:Во-1х, дето в Сервизе есть Шестеренка с настройкой карты по умолчанию. И лучше шобы это таки была Пакетная
Во-2х, вот када влетаете в менюху Платежі та перекази, приглядитесь -- в самом верху есть строка с выборам Откуда платить будем, там справа есть полосатая пимпа для выбора карты под текущий платеж


первый пункт зависит от того для чего менюха платежей юзается.
если чел НИКОГДА не отправляет денюжку с помощью платежей то можно и кредитку подсунуть в качестве по умолчанию.

ну вот у меня на дебетке никада нема денег, и если дебетка стоит по умолчанию, то я даж после приёма ліків от Короны никада случайно их никуда не отправлю просто так :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 00:19

  uaprofi написав:а есть ли тут сейчас какие интересные акции, возможно повышенный кешью?
видел проскакивала инфа - что 10% на продукты, как их получить? на сайте что-то не нахожу инфу...
есть ли какие акции по депозитам?
вроде в прошлом году в это время были дни клиента?

вы уж определитесь или вы тут или вы там... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 00:32

Re: Альфа-Банк

  Тракторист написав:вы уж определитесь или вы тут или вы там...
Дык за 10,5% Алку достали все с полки
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 00:55

  Мизантрóп написав:
  Тракторист написав:вы уж определитесь или вы тут или вы там...
Дык за 10,5% Алку достали все с полки


да просто есть кто молча на полку кладут а есть кто батон крошит :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 00:58

  rollo написав:10% на продукты работает, лимит 1000 орехов и до 3 апреля.
Как получить? Рассчитываться картой, которая участвует в программе кешью, собирать орехи, потом возвращать покупки от 50 грн.


а разве при возвращении товара кеш бек остаеться ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:08

Ananas1start
имелось ввиду возвращение потраченных денег на карту за счет бонусов.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:20

  Ananas1start написав:
  rollo написав:10% на продукты работает, лимит 1000 орехов и до 3 апреля.
Как получить? Рассчитываться картой, которая участвует в программе кешью, собирать орехи, потом возвращать покупки от 50 грн.


а разве при возвращении товара кеш бек остаеться ?

В бонусной программе кешью КБ не выплачивается просто, как например в моно, а организованно в виде возврата денег за покупки больше 50 грн , причем там тоже есть условия.

Лучший подход - при каждом визите в супермаркет делать покупку на 51-55 грн, то есть копить набор для вывода. Тогда возможность вывода будет в любой момент, когда хватает суммы на бонусном счете
curiousobro
 
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