вы не поняли.
на примере.
вы купили что то за 100 грн подходящее по программе по МСС.
на счету у вас 500 орехов.
вы можете вернуть себе на карту за счет баллов себе назад эти 100 грн но орехов у вас станет на 124 меньше.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 бер, 2020 02:06
вы не поняли.
на примере.
вы купили что то за 100 грн подходящее по программе по МСС.
на счету у вас 500 орехов.
вы можете вернуть себе на карту за счет баллов себе назад эти 100 грн но орехов у вас станет на 124 меньше.
Додано: Нед 29 бер, 2020 08:33
Только при этом с точки зрения "свина" лучше всё-таки чтобы сумма чека по возможности была кратной 2 грн. То есть в супермаркете делать покупку на 50 или 52 или 54 или 56 грн. и т.п.
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