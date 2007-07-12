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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8375837683778378

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 02:06

  Ananas1start написав:
типу бали тратяться на наступній покупці в процентному відношенні до суми покупки ?

якось досить не практично і тяжко робити покупку кожен раз більше 50 і не більше 55 я ж не пельмені на вагу купляю ))


вы не поняли.
на примере.
вы купили что то за 100 грн подходящее по программе по МСС.
на счету у вас 500 орехов.
вы можете вернуть себе на карту за счет баллов себе назад эти 100 грн но орехов у вас станет на 124 меньше.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 08:33

  curiousobro написав:
Лучший подход - при каждом визите в супермаркет делать покупку на 51-55 грн, то есть копить набор для вывода.


Только при этом с точки зрения "свина" лучше всё-таки чтобы сумма чека по возможности была кратной 2 грн. То есть в супермаркете делать покупку на 50 или 52 или 54 или 56 грн. и т.п. ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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  #<1 ... 8375837683778378
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