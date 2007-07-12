Додано: Нед 29 бер, 2020 09:37

uaprofi

Провели бы акцию- « В связи с рекомендациями, во время карантина, ограничить посещение супермаркетов, аптек, закрытием большого количества торговых точек и рекомендациями совершать покупки онлайн и пользоваться онлайн доставкой-временно не будет списываться комиссия по пакетным картам, если не выполнено минимально необходимое количество транзакций за месяц в торговой сети», или включить в это количество ещё оплату в интернете и оплату коммуналки.

А так получается в супермаркет не ходишь, транзакции не делаешь, комиссия списывается.

PS: Вообще ветку читаю редко, может уже была какая-то информация по этому поводу.Тогда, если не сложно, киньте ссылку.