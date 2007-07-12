вы не поняли.
на примере.
вы купили что то за 100 грн подходящее по программе по МСС.
на счету у вас 500 орехов.
вы можете вернуть себе на карту за счет баллов себе назад эти 100 грн но орехов у вас станет на 124 меньше.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 02:06
вы не поняли.
на примере.
вы купили что то за 100 грн подходящее по программе по МСС.
на счету у вас 500 орехов.
вы можете вернуть себе на карту за счет баллов себе назад эти 100 грн но орехов у вас станет на 124 меньше.
Додано: Нед 29 бер, 2020 08:33
Только при этом с точки зрения "свина" лучше всё-таки чтобы сумма чека по возможности была кратной 2 грн. То есть в супермаркете делать покупку на 50 или 52 или 54 или 56 грн. и т.п.
Мои рефералки:
Додано: Нед 29 бер, 2020 09:37
Отменить на время карантина абонплату по пакетным картам
uaprofi
Провели бы акцию- « В связи с рекомендациями, во время карантина, ограничить посещение супермаркетов, аптек, закрытием большого количества торговых точек и рекомендациями совершать покупки онлайн и пользоваться онлайн доставкой-временно не будет списываться комиссия по пакетным картам, если не выполнено минимально необходимое количество транзакций за месяц в торговой сети», или включить в это количество ещё оплату в интернете и оплату коммуналки.
А так получается в супермаркет не ходишь, транзакции не делаешь, комиссия списывается.
PS: Вообще ветку читаю редко, может уже была какая-то информация по этому поводу.Тогда, если не сложно, киньте ссылку.
Додано: Нед 29 бер, 2020 09:41
вы в супермаркет ходите с калькулятором?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 29 бер, 2020 09:49
Re: Альфа-Банк
В это количество И ТАК включена оплата(не перевод!) картой в инете, в т.ч. и коммуналки через так агрегаторов как Портмоне и Изипей.
Т.е. пополняйте мабилу через сайт ОпСоСа и буудит вам щастя не выходя из дому
Ток сделать это нуна за 2..3дн до конца мес, шобы все провелось по счету до конца мес.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 29 бер, 2020 09:54
Однажды, орехами я компенсировал покупку в 998 грн.
Додано: Нед 29 бер, 2020 09:59
Нет. Продукты чаще всего покупаю в Ашане, а там сейчас есть очень удобная зона самообслуживания + у меня есть их бонусная карта, где сумма бонусов до 2 грн есть всегда. Так вот набил в чеке сумму скажем в 55,80 - это все видно на экране - заплатил в счет бонусов 1.80, остальные 54 грн. Максимкой и - БИНГО! - никакой калькулятор не нужен.
Мои рефералки:
Додано: Нед 29 бер, 2020 10:04
clientage
Спасибо.
Востаннє редагувалось inspired1111 в Нед 29 бер, 2020 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 бер, 2020 10:15
можно просто покупать и не париться;) при активном пользовании картой в магазине за месяц будет из чего выбрать - от 50 грн до ... грн.
Опять же в Кешью есть система уровней - имеет смысл набить какой-то выше бронзового - а значит какое-то время бонусы выводить не придется;)
Додано: Нед 29 бер, 2020 10:17
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