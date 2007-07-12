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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8376837783788379>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 02:06

  Ananas1start написав:
типу бали тратяться на наступній покупці в процентному відношенні до суми покупки ?

якось досить не практично і тяжко робити покупку кожен раз більше 50 і не більше 55 я ж не пельмені на вагу купляю ))


вы не поняли.
на примере.
вы купили что то за 100 грн подходящее по программе по МСС.
на счету у вас 500 орехов.
вы можете вернуть себе на карту за счет баллов себе назад эти 100 грн но орехов у вас станет на 124 меньше.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 08:33

  curiousobro написав:
Лучший подход - при каждом визите в супермаркет делать покупку на 51-55 грн, то есть копить набор для вывода.


Только при этом с точки зрения "свина" лучше всё-таки чтобы сумма чека по возможности была кратной 2 грн. То есть в супермаркете делать покупку на 50 или 52 или 54 или 56 грн. и т.п. ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:37

Отменить на время карантина абонплату по пакетным картам

uaprofi
Провели бы акцию- « В связи с рекомендациями, во время карантина, ограничить посещение супермаркетов, аптек, закрытием большого количества торговых точек и рекомендациями совершать покупки онлайн и пользоваться онлайн доставкой-временно не будет списываться комиссия по пакетным картам, если не выполнено минимально необходимое количество транзакций за месяц в торговой сети», или включить в это количество ещё оплату в интернете и оплату коммуналки.
А так получается в супермаркет не ходишь, транзакции не делаешь, комиссия списывается.
PS: Вообще ветку читаю редко, может уже была какая-то информация по этому поводу.Тогда, если не сложно, киньте ссылку.
inspired1111
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:41

  Flamingo написав:
  curiousobro написав:
Лучший подход - при каждом визите в супермаркет делать покупку на 51-55 грн, то есть копить набор для вывода.


Только при этом с точки зрения "свина" лучше всё-таки чтобы сумма чека по возможности была кратной 2 грн. То есть в супермаркете делать покупку на 50 или 52 или 54 или 56 грн. и т.п. ;)

вы в супермаркет ходите с калькулятором?... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:49

Re: Альфа-Банк

  inspired1111 написав:включить в это количество ещё оплату в интернете и оплату коммуналки.

В это количество И ТАК включена оплата(не перевод!) картой в инете, в т.ч. и коммуналки через так агрегаторов как Портмоне и Изипей.
Т.е. пополняйте мабилу через сайт ОпСоСа и буудит вам щастя не выходя из дому
Ток сделать это нуна за 2..3дн до конца мес, шобы все провелось по счету до конца мес.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:54

  Ananas1start написав:
  curiousobro написав: причем там тоже есть условия.

Лучший подход - при каждом визите в супермаркет делать покупку на 51-55 грн, то есть копить набор для вывода. Тогда возможность вывода будет в любой момент, когда хватает суммы на бонусном счете


типу бали тратяться на наступній покупці в процентному відношенні до суми покупки ?

якось досить не практично і тяжко робити покупку кожен раз більше 50 і не більше 55 я ж не пельмені на вагу купляю ))

Однажды, орехами я компенсировал покупку в 998 грн. :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:59

  Тракторист написав:
  Flamingo написав:
  curiousobro написав:
Лучший подход - при каждом визите в супермаркет делать покупку на 51-55 грн, то есть копить набор для вывода.


Только при этом с точки зрения "свина" лучше всё-таки чтобы сумма чека по возможности была кратной 2 грн. То есть в супермаркете делать покупку на 50 или 52 или 54 или 56 грн. и т.п. ;)

вы в супермаркет ходите с калькулятором?... :mrgreen:

Нет. Продукты чаще всего покупаю в Ашане, а там сейчас есть очень удобная зона самообслуживания + у меня есть их бонусная карта, где сумма бонусов до 2 грн есть всегда. Так вот набил в чеке сумму скажем в 55,80 - это все видно на экране - заплатил в счет бонусов 1.80, остальные 54 грн. Максимкой и - БИНГО! - никакой калькулятор не нужен. :mrgreen:
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:04

clientage
Спасибо.
Востаннє редагувалось inspired1111 в Нед 29 бер, 2020 10:37, всього редагувалось 1 раз.
inspired1111
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:15

  Ananas1start написав:
  curiousobro написав: причем там тоже есть условия.

Лучший подход - при каждом визите в супермаркет делать покупку на 51-55 грн, то есть копить набор для вывода. Тогда возможность вывода будет в любой момент, когда хватает суммы на бонусном счете


типу бали тратяться на наступній покупці в процентному відношенні до суми покупки ?

якось досить не практично і тяжко робити покупку кожен раз більше 50 і не більше 55 я ж не пельмені на вагу купляю ))


можно просто покупать и не париться;) при активном пользовании картой в магазине за месяц будет из чего выбрать - от 50 грн до ... грн.
Опять же в Кешью есть система уровней - имеет смысл набить какой-то выше бронзового - а значит какое-то время бонусы выводить не придется;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:17

  Ananas1start написав:
  curiousobro написав: причем там тоже есть условия.

Лучший подход - при каждом визите в супермаркет делать покупку на 51-55 грн, то есть копить набор для вывода. Тогда возможность вывода будет в любой момент, когда хватает суммы на бонусном счете


типу бали тратяться на наступній покупці в процентному відношенні до суми покупки ?

якось досить не практично і тяжко робити покупку кожен раз більше 50 і не більше 55 я ж не пельмені на вагу купляю ))


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lov2108
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