curiousobro написав: Лучший подход - при каждом визите в супермаркет делать покупку на 51-55 грн, то есть копить набор для вывода.
Только при этом с точки зрения "свина" лучше всё-таки чтобы сумма чека по возможности была кратной 2 грн. То есть в супермаркете делать покупку на 50 или 52 или 54 или 56 грн. и т.п.
Бред какой-то. Высчитывать кратность и делить покупку. Я делаю как правило недельную покупку основных продуктов, а там сумма чека от 1000 и выше. А хлебушек и молочко - там уже чек +50грн., вот эти транзакции и на возврат.
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Тракторист написав:вы в супермаркет ходите с калькулятором?...
Нет. Продукты чаще всего покупаю в Ашане, а там сейчас есть очень удобная зона самообслуживания + у меня есть их бонусная карта, где сумма бонусов до 2 грн есть всегда. Так вот набил в чеке сумму скажем в 55,80 - это все видно на экране - заплатил в счет бонусов 1.80, остальные 54 грн. Максимкой и - БИНГО! - никакой калькулятор не нужен.
В Ашан за продуктами на 50 грн. ?
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ну вот мне щас так быстрее выходит чем по 15 мин в очереди стоять на вход в АТБ, а потом еще и на кассе 10..15мин. Лучше заскочить на машинке по дороге домой в Ашан/Новус/Сильпо и быренько расчитаться на самокассе, все без очереди
ну вот мне щас так быстрее выходит чем по 15 мин в очереди стоять на вход в АТБ, а потом еще и на кассе 10..15мин. Лучше заскочить на машинке по дороге домой в Ашан/Новус/Сильпо и быренько расчитаться на самокассе, все без очереди
Если кататься, и "заскочить по дороге" то да. А спецом навряд. Разве что Ашан возле дома. В моём АТБ очереди нет, но продуктики знатно в цене они подняли. Алла этими орехами как бы компенсирует накрутку барыг.
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