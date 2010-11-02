Додано: Нед 29 бер, 2020 11:20

clientage написав: lov2108 написав: В Ашан за продуктами на 50 грн. ? В Ашан за продуктами на 50 грн. ?

ну вот мне щас так быстрее выходит чем по 15 мин в очереди стоять на вход в АТБ, а потом еще и на кассе 10..15мин. Лучше заскочить на машинке по дороге домой в Ашан/Новус/Сильпо и быренько расчитаться на самокассе, все без очереди ну вот мне щас так быстрее выходит чем по 15 мин в очереди стоять на вход в АТБ, а потом еще и на кассе 10..15мин. Лучше заскочить на машинке по дороге домой в Ашан/Новус/Сильпо и быренько расчитаться, все без очереди

Аналогично. Только я и до очередей в АТБ Ашан выбирал. В моем городе он на Набережной, которая тянется от моста Преображенского до Песков (практически вдоль всей левобережной части города) и по которой езжу часто (там почти нет светофоров) - по пути заехал, купил то же молоко и лаваш и рассчитался в самообслуживании без очереди. За каждый заезд - +200 баллов статуса. Чем выше статус тем больший % капает на бонусный счет. ИМХО удобно и по многим товарам как минимум не дороже чем в АТБ + многих товаров в АТБ просто нет.