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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8377837883798380>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1025
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
194
Всього голосів : 1025
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:20

  Flamingo написав:
  curiousobro написав:
Лучший подход - при каждом визите в супермаркет делать покупку на 51-55 грн, то есть копить набор для вывода.


Только при этом с точки зрения "свина" лучше всё-таки чтобы сумма чека по возможности была кратной 2 грн. То есть в супермаркете делать покупку на 50 или 52 или 54 или 56 грн. и т.п. ;)

Бред какой-то. Высчитывать кратность и делить покупку. Я делаю как правило недельную покупку основных продуктов, а там сумма чека от 1000 и выше.
А хлебушек и молочко - там уже чек +50грн., вот эти транзакции и на возврат.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:23

  Flamingo написав:
  Тракторист написав:вы в супермаркет ходите с калькулятором?... :mrgreen:

Нет. Продукты чаще всего покупаю в Ашане, а там сейчас есть очень удобная зона самообслуживания + у меня есть их бонусная карта, где сумма бонусов до 2 грн есть всегда. Так вот набил в чеке сумму скажем в 55,80 - это все видно на экране - заплатил в счет бонусов 1.80, остальные 54 грн. Максимкой и - БИНГО! - никакой калькулятор не нужен. :mrgreen:

В Ашан за продуктами на 50 грн. ? :mrgreen:
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:26

Re: Альфа-Банк

  lov2108 написав:В Ашан за продуктами на 50 грн. ?

ну вот мне щас так быстрее выходит чем по 15 мин в очереди стоять на вход в АТБ, а потом еще и на кассе 10..15мин. Лучше заскочить на машинке по дороге домой в Ашан/Новус/Сильпо и быренько расчитаться на самокассе, все без очереди :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:30

  clientage написав:
  lov2108 написав:В Ашан за продуктами на 50 грн. ?

ну вот мне щас так быстрее выходит чем по 15 мин в очереди стоять на вход в АТБ, а потом еще и на кассе 10..15мин. Лучше заскочить на машинке по дороге домой в Ашан/Новус/Сильпо и быренько расчитаться на самокассе, все без очереди :idea:

Если кататься, и "заскочить по дороге" то да. А спецом навряд. Разве что Ашан возле дома.
В моём АТБ очереди нет, но продуктики знатно в цене они подняли.
Алла этими орехами как бы компенсирует накрутку барыг.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:20

  clientage написав:
  lov2108 написав:В Ашан за продуктами на 50 грн. ?

ну вот мне щас так быстрее выходит чем по 15 мин в очереди стоять на вход в АТБ, а потом еще и на кассе 10..15мин. Лучше заскочить на машинке по дороге домой в Ашан/Новус/Сильпо и быренько расчитаться на самокассе, все без очереди :idea:

Аналогично. Только я и до очередей в АТБ Ашан выбирал. В моем городе он на Набережной, которая тянется от моста Преображенского до Песков (практически вдоль всей левобережной части города) и по которой езжу часто (там почти нет светофоров) - по пути заехал, купил то же молоко и лаваш и рассчитался в самообслуживании без очереди. За каждый заезд - +200 баллов статуса. Чем выше статус тем больший % капает на бонусный счет. ИМХО удобно и по многим товарам как минимум не дороже чем в АТБ + многих товаров в АТБ просто нет.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:22

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:Опять же в Кешью есть система уровней - имеет смысл набить какой-то выше бронзового - а значит какое-то время бонусы выводить не придется;)

У Вас немного не правильное представление о системе кЫшьЮ - чтобы повысить статус в программе - выводить орехи можно. Для статуса берутся все начисленные орехи НЕ ЗАВИСИМО от их вывода
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:22

  Flamingo написав:
  Shaman написав:Опять же в Кешью есть система уровней - имеет смысл набить какой-то выше бронзового - а значит какое-то время бонусы выводить не придется;)

У Вас немного не правильное представление о системе кЫшьЮ - чтобы повысить статус в программе - выводить орехи можно. Для статуса берутся все начисленные орехи НЕ ЗАВИСИМО от их вывода


may be))
учту, спасибо
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:53

Shaman в приложении там где баланс кешью можно клацнуть и увидеть свою ситуацию, сколько до следующего уровня надо набрать...мне 200 грн до 5 категории...
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:33

Re: Альфа-Банк

omb написав:Shaman в приложении там где баланс кешью можно клацнуть и увидеть свою ситуацию, сколько до следующего уровня надо набрать...мне 200 грн до 5 категории...
Что дает повышение категорий?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:36

  BigMan написав:
omb написав:Shaman в приложении там где баланс кешью можно клацнуть и увидеть свою ситуацию, сколько до следующего уровня надо набрать...мне 200 грн до 5 категории...
Что дает повышение категорий?

Увеличение их количества
Stringer
 
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