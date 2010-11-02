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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8377837883798380

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1025
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
194
Всього голосів : 1025
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:09

Re: Альфа-Банк

Карантинный кешбек продлили тут или не?
Hack-Stock
 
Повідомлень: 448
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:17

  Hack-Stock написав:Карантинный кешбек продлили тут или не?

Представитель Аллы недавно сказала что не решили ещё. Но что-то мне подсказывает что не продлят, т.к. любителей насвинорылить на продуктах вагон и маленькая тележка.
Как уже кто-то писал в ветке барсика - введут повышенный КБ на кафе и рестораны :mrgreen:
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lov2108
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Повідомлень: 2056
З нами з: 26.02.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:17

  omb написав:мне 200 грн до 5 категории...

Везёт, мне больше 1500...
Vorlon
 
Повідомлень: 8171
З нами з: 14.06.13
Подякував: 403 раз.
Подякували: 829 раз.
 
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  #<1 ... 8377837883798380
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IMPRINTER

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