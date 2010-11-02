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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 бер, 2020 15:09
Re: Альфа-Банк
Карантинный кешбек продлили тут или не?
Додано: Нед 29 бер, 2020 15:17
Представитель Аллы недавно сказала что не решили ещё. Но что-то мне подсказывает что не продлят, т.к. любителей насвинорылить на продуктах вагон и маленькая тележка.
Как уже кто-то писал в ветке барсика - введут повышенный КБ на кафе и рестораны
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