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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 бер, 2020 15:09
Re: Альфа-Банк
Карантинный кешбек продлили тут или не?
Додано: Нед 29 бер, 2020 15:17
Представитель Аллы недавно сказала что не решили ещё. Но что-то мне подсказывает что не продлят, т.к. любителей насвинорылить на продуктах вагон и маленькая тележка.
Как уже кто-то писал в ветке барсика - введут повышенный КБ на кафе и рестораны
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Додано: Нед 29 бер, 2020 15:29
ну алла и так шикардос категорию отвалила в условиях карантина.
а повышенный КБ на кафе и рестораны не так и плох. доставка работает.
Додано: Нед 29 бер, 2020 15:31
Re: Альфа-Банк
что вы так заморачиваетесь и высчитываете мелкие покупки )
орехи годны год, если мне не изменяет память, накапливаются себе потихоньку, как набралось до мин. покупки за 30 дней - я обналичиваю.
Додано: Нед 29 бер, 2020 15:53
Вы их не обналичиваете, а погашаете предыдущие покупки. А шо делать када по полгода карта на полке, де взять шо гасить? Вот тада и подойдет отот лайфхак, шо када шото наконец оплачиваешь Алкиной картой, то сразу и позаботься о трате под погашение. И тут без спец калякулятора не обойдешься, нуна еще и уравн-я на пропорции уметь решать, и каждый осознанный держатель орехов это уже умеет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 29 бер, 2020 16:51
Re: Альфа-Банк
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