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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8377837883798380

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1025
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
194
Всього голосів : 1025
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:09

Re: Альфа-Банк

Карантинный кешбек продлили тут или не?
Hack-Stock
 
Повідомлень: 448
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:17

  Hack-Stock написав:Карантинный кешбек продлили тут или не?

Представитель Аллы недавно сказала что не решили ещё. Но что-то мне подсказывает что не продлят, т.к. любителей насвинорылить на продуктах вагон и маленькая тележка.
Как уже кто-то писал в ветке барсика - введут повышенный КБ на кафе и рестораны :mrgreen:
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lov2108
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Повідомлень: 2056
З нами з: 26.02.09
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Подякували: 91 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:17

  omb написав:мне 200 грн до 5 категории...

Везёт, мне больше 1500...
Vorlon
 
Повідомлень: 8172
З нами з: 14.06.13
Подякував: 403 раз.
Подякували: 829 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:29

  lov2108 написав:
  Hack-Stock написав:Карантинный кешбек продлили тут или не?

Представитель Аллы недавно сказала что не решили ещё. Но что-то мне подсказывает что не продлят, т.к. любителей насвинорылить на продуктах вагон и маленькая тележка.
Как уже кто-то писал в ветке барсика - введут повышенный КБ на кафе и рестораны :mrgreen:


ну алла и так шикардос категорию отвалила в условиях карантина.
а повышенный КБ на кафе и рестораны не так и плох. доставка работает.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:31

Re: Альфа-Банк

что вы так заморачиваетесь и высчитываете мелкие покупки )

орехи годны год, если мне не изменяет память, накапливаются себе потихоньку, как набралось до мин. покупки за 30 дней - я обналичиваю.
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:53

  Arien написав:что вы так заморачиваетесь и высчитываете мелкие покупки )

орехи годны год, если мне не изменяет память, накапливаются себе потихоньку, как набралось до мин. покупки за 30 дней - я обналичиваю.

Вы их не обналичиваете, а погашаете предыдущие покупки. А шо делать када по полгода карта на полке, де взять шо гасить? Вот тада и подойдет отот лайфхак, шо када шото наконец оплачиваешь Алкиной картой, то сразу и позаботься о трате под погашение. И тут без спец калякулятора не обойдешься, нуна еще и уравн-я на пропорции уметь решать, и каждый осознанный держатель орехов это уже умеет :P :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:51

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Вы их не обналичиваете, а погашаете предыдущие покупки.


ну, это ведь живые деньги -их можно снять с карты
Бекас
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