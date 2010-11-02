Hack-Stock написав:Карантинный кешбек продлили тут или не?
Представитель Аллы недавно сказала что не решили ещё. Но что-то мне подсказывает что не продлят, т.к. любителей насвинорылить на продуктах вагон и маленькая тележка. Как уже кто-то писал в ветке барсика - введут повышенный КБ на кафе и рестораны
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Hack-Stock написав:Карантинный кешбек продлили тут или не?
Представитель Аллы недавно сказала что не решили ещё. Но что-то мне подсказывает что не продлят, т.к. любителей насвинорылить на продуктах вагон и маленькая тележка. Как уже кто-то писал в ветке барсика - введут повышенный КБ на кафе и рестораны
ну алла и так шикардос категорию отвалила в условиях карантина. а повышенный КБ на кафе и рестораны не так и плох. доставка работает.
Arien написав:что вы так заморачиваетесь и высчитываете мелкие покупки )
орехи годны год, если мне не изменяет память, накапливаются себе потихоньку, как набралось до мин. покупки за 30 дней - я обналичиваю.
Вы их не обналичиваете, а погашаете предыдущие покупки. А шо делать када по полгода карта на полке, де взять шо гасить? Вот тада и подойдет отот лайфхак, шо када шото наконец оплачиваешь Алкиной картой, то сразу и позаботься о трате под погашение. И тут без спец калякулятора не обойдешься, нуна еще и уравн-я на пропорции уметь решать, и каждый осознанный держатель орехов это уже умеет
ну вот мне щас так быстрее выходит чем по 15 мин в очереди стоять на вход в АТБ, а потом еще и на кассе 10..15мин. Лучше заскочить на машинке по дороге домой в Ашан/Новус/Сильпо и быренько расчитаться на самокассе, все без очереди
Трійка найдоступніших супермаркетів залишилась незмінною, порівняно з 2019 роком, проте перше місце таки змінилось. Попередні три роки рейтинг очолювала мережа «АТБ», проте цього року вартість продуктового набору у «Ашані» виявилась дешевшою на три гривні. Останнє місце у трійці лідерів займає мережа «Метро». https://zaxid.net/statti_tag50974/