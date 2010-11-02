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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8378837983808381>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1025
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
194
Всього голосів : 1025
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:09

Re: Альфа-Банк

Карантинный кешбек продлили тут или не?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:17

  Hack-Stock написав:Карантинный кешбек продлили тут или не?

Представитель Аллы недавно сказала что не решили ещё. Но что-то мне подсказывает что не продлят, т.к. любителей насвинорылить на продуктах вагон и маленькая тележка.
Как уже кто-то писал в ветке барсика - введут повышенный КБ на кафе и рестораны :mrgreen:
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lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:17

  omb написав:мне 200 грн до 5 категории...

Везёт, мне больше 1500...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:29

  lov2108 написав:
  Hack-Stock написав:Карантинный кешбек продлили тут или не?

Представитель Аллы недавно сказала что не решили ещё. Но что-то мне подсказывает что не продлят, т.к. любителей насвинорылить на продуктах вагон и маленькая тележка.
Как уже кто-то писал в ветке барсика - введут повышенный КБ на кафе и рестораны :mrgreen:


ну алла и так шикардос категорию отвалила в условиях карантина.
а повышенный КБ на кафе и рестораны не так и плох. доставка работает.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:31

Re: Альфа-Банк

что вы так заморачиваетесь и высчитываете мелкие покупки )

орехи годны год, если мне не изменяет память, накапливаются себе потихоньку, как набралось до мин. покупки за 30 дней - я обналичиваю.
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:53

  Arien написав:что вы так заморачиваетесь и высчитываете мелкие покупки )

орехи годны год, если мне не изменяет память, накапливаются себе потихоньку, как набралось до мин. покупки за 30 дней - я обналичиваю.

Вы их не обналичиваете, а погашаете предыдущие покупки. А шо делать када по полгода карта на полке, де взять шо гасить? Вот тада и подойдет отот лайфхак, шо када шото наконец оплачиваешь Алкиной картой, то сразу и позаботься о трате под погашение. И тут без спец калякулятора не обойдешься, нуна еще и уравн-я на пропорции уметь решать, и каждый осознанный держатель орехов это уже умеет :P :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:51

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Вы их не обналичиваете, а погашаете предыдущие покупки.


ну, это ведь живые деньги -их можно снять с карты
Бекас
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:08

  Бекас написав:
  clientage написав:Вы их не обналичиваете, а погашаете предыдущие покупки.


ну, это ведь живые деньги -их можно снять с карты


ну так шоб их снять нужна подходящая трата, на подходящую сумму, слишком много условий для тех, у кого карта юзается исключительно под рубание кишмиша.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:10

  clientage написав:
  lov2108 написав:В Ашан за продуктами на 50 грн. ?

ну вот мне щас так быстрее выходит чем по 15 мин в очереди стоять на вход в АТБ, а потом еще и на кассе 10..15мин. Лучше заскочить на машинке по дороге домой в Ашан/Новус/Сильпо и быренько расчитаться на самокассе, все без очереди :idea:


Трійка найдоступніших супермаркетів залишилась незмінною, порівняно з 2019 роком, проте перше місце таки змінилось. Попередні три роки рейтинг очолювала мережа «АТБ», проте цього року вартість продуктового набору у «Ашані» виявилась дешевшою на три гривні. Останнє місце у трійці лідерів займає мережа «Метро».
https://zaxid.net/statti_tag50974/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:16

  Arien написав:что вы так заморачиваетесь и высчитываете мелкие покупки )

орехи годны год, если мне не изменяет память, накапливаются себе потихоньку, как набралось до мин. покупки за 30 дней - я обналичиваю.

Причина проста.
Бонусные программы не только лишь смертны.
Они как правило - внезапно смертны.

Для себя установил правило выводить как можно быстрее после получения такой возможности.

Особенно в случае с Аллой. У Аллы уже 2 внезапно сдохшие программы - "кольцеброс" из Укрсоца и кобренд с МТС, где резко убрали ликвидные фантики.

Решать вам, впрочем.
curiousobro
 
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