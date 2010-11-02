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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 бер, 2020 17:38
Твою мать... Только сейчас узнал о 10% на продукты.
Почему сраная мобильная апликуха не присылает уведомления об акциях?
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Striker
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Додано: Нед 29 бер, 2020 17:39
Striker написав:
Твою мать... Только сейчас узнал о 10% на продукты.
Почему сраная мобильная апликуха не присылает уведомления об акциях?
Маркетинговий хід.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 17:43
Striker
мне смс-ка пришла
и тут на форуме было 2-3 страницы восторгов
П.С. если до 03.04 скупишься на 10000 грн, то ты ничего не потеряешь
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
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Додано: Нед 29 бер, 2020 17:46
curiousobro написав:
У Аллы уже 2 внезапно сдохшие программы - "кольцеброс" из Укрсоца и кобренд с МТС, где резко убрали ликвидные фантики.
спасибо! буду иметь в виду
Striker написав:
Твою мать... Только сейчас узнал о 10% на продукты.
Почему сраная мобильная апликуха не присылает уведомления об акциях?
мне приходило обычной смс на финансовый номер
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Arien
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Додано: Нед 29 бер, 2020 18:04
Я из форума узнал, когда заметил, что валютные проклятия резко сменились на кэшбечный восторг. Через неск.дней СМСка пришла.
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