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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 бер, 2020 17:38
Твою мать... Только сейчас узнал о 10% на продукты.
Почему сраная мобильная апликуха не присылает уведомления об акциях?
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Striker
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Додано: Нед 29 бер, 2020 17:39
Striker написав:
Твою мать... Только сейчас узнал о 10% на продукты.
Почему сраная мобильная апликуха не присылает уведомления об акциях?
Маркетинговий хід.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 17:43
Striker
мне смс-ка пришла
и тут на форуме было 2-3 страницы восторгов
П.С. если до 03.04 скупишься на 10000 грн, то ты ничего не потеряешь
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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omb
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Додано: Нед 29 бер, 2020 17:46
curiousobro написав:
У Аллы уже 2 внезапно сдохшие программы - "кольцеброс" из Укрсоца и кобренд с МТС, где резко убрали ликвидные фантики.
спасибо! буду иметь в виду
Striker написав:
Твою мать... Только сейчас узнал о 10% на продукты.
Почему сраная мобильная апликуха не присылает уведомления об акциях?
мне приходило обычной смс на финансовый номер
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Arien
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Додано: Нед 29 бер, 2020 18:04
Я из форума узнал, когда заметил, что валютные проклятия резко сменились на кэшбечный восторг. Через неск.дней СМСка пришла.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:46
Vorlon написав: omb написав:
мне 200 грн до 5 категории...
Везёт, мне больше 1500...
Ну, вот сейчас и пользуйтесь, набивайте на продуктах
Открою маленький секрет: когда в прошлом году по совету одного форумчанина я выбил себе 5% кэшбэка на продукты на 3 месяца, только тогда и удалось набрать до Платинума. А то долго бы ковылял... А сейчас на продуктах 10%. METRO в помощь и остальные магазины, не стесняйтесь
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:48
Striker написав:
Твою мать... Только сейчас узнал о 10% на продукты.
Почему сраная мобильная апликуха не присылает уведомления об акциях?
Вот поэтому-то я трачу много времени и стараюсь читать ветки интересующих меня банков.
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