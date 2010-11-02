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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8379838083818382>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1025
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
194
Всього голосів : 1025
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:38

Твою мать... Только сейчас узнал о 10% на продукты. :evil: Почему сраная мобильная апликуха не присылает уведомления об акциях? :x
Striker
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:39

  Striker написав:Твою мать... Только сейчас узнал о 10% на продукты. :evil: Почему сраная мобильная апликуха не присылает уведомления об акциях? :x

Маркетинговий хід. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33172
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:43

Striker мне смс-ка пришла 8) и тут на форуме было 2-3 страницы восторгов :mrgreen:
П.С. если до 03.04 скупишься на 10000 грн, то ты ничего не потеряешь :mrgreen:
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:46

  curiousobro написав:У Аллы уже 2 внезапно сдохшие программы - "кольцеброс" из Укрсоца и кобренд с МТС, где резко убрали ликвидные фантики.

спасибо! буду иметь в виду
  Striker написав:Твою мать... Только сейчас узнал о 10% на продукты. :evil: Почему сраная мобильная апликуха не присылает уведомления об акциях? :x

мне приходило обычной смс на финансовый номер
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:04

Я из форума узнал, когда заметил, что валютные проклятия резко сменились на кэшбечный восторг. Через неск.дней СМСка пришла.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:46

  Vorlon написав:
  omb написав:мне 200 грн до 5 категории...

Везёт, мне больше 1500...

Ну, вот сейчас и пользуйтесь, набивайте на продуктах :)
Открою маленький секрет: когда в прошлом году по совету одного форумчанина я выбил себе 5% кэшбэка на продукты на 3 месяца, только тогда и удалось набрать до Платинума. А то долго бы ковылял... А сейчас на продуктах 10%. METRO в помощь и остальные магазины, не стесняйтесь :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:48

  Striker написав:Твою мать... Только сейчас узнал о 10% на продукты. :evil: Почему сраная мобильная апликуха не присылает уведомления об акциях? :x

Вот поэтому-то я трачу много времени и стараюсь читать ветки интересующих меня банков.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 07:35

  2XL написав:Подскажите тенденцию последнего времени по повышению кредитного лимита по картам. Если не подавать заявки через приложение. Банк самостоятельно повышает как ранее?

2XL, добрый день. Повышает.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 07:37

  Искатель написав:Я правильно понял: в условиях, когда все рекомендуют максимально удаленно все делать, Вы предлагаете за долларами ходить два раза: первый - заказать, второй - снять. И то не факт, что всю сумму сразу.
Мое отделение, где работает мой персональный менеджер, закрыли на карантин. В другом - дикая очередь, пускают по 2 человека раз в 15-20 минут (на 6 менеджеров - 2 клиента, это реально впечатляет). А в отделении говорят, что снять никак нельзя. Вообще.
Мои дальнейшие действия?

Искатель, добрый день. Специалисты КЦ не располагают информацией об остатках валюты в кассах в режиме онлайн, поэтому в случае необходимости получить наличные доллары, рекомендуем обращаться непосредственно в отделение. Для заказа можно позвонить в само отделение. С отделением подберете дату и время получения нужной суммы.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 07:42

  Arien написав:
  wig написав:Конечно нужно заявление, с отметкой кто принял, датой, и входящим номером.
Хотя мне сегодня отдали без всего этого в пустом отделении и без очереди.


спасибо! подожду в пон комментарий офпреда
если что, придется идти повторно... чтоб они были мне здоровы всем отделением.

в нашем отделении на Малиновского и очередь была, и сотрудники все время пропускали каких-то людей вне очереди, мотивируя, что это тоже сотрудники банка. Кто-то из клиентов даже на горячую линию звонил. Не знаю, что там творилось сегодня.

Arien, добрый день. Никаких письменных обращений не нужно. Сумма у вас заказана.
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  #<1 ... 8379838083818382>
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