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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8379838083818382

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1025
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
194
Всього голосів : 1025
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 07:48

  cohan написав:подскажите, где список работающих отделений в Киеве найти? куда ехать писать заявление на доллары? или на горячке спросить проще?

cohan, добрый день. Информация о закрытых отделениях тут - https://alfabank.ua/work&access. Остальные работают. Но перед походом лучше уточнять в КЦ. Для получения доллара нужно обращаться в отделение.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 07:53

  Мизантрóп написав:
  mephala написав:
  Мизантрóп написав:3-й раз перевыпущена пенсокарта с пин конвертом.Пенсу говорят в отделении пин изменить по "соцкарте" низя.Это так или брешут?


в банкомате/мобайле не пробовали менять пин?

конечно пробовали,одна бездарь на в отд. Бажана грила пенсу 5 грн. смена пина в железяке-не прошло,вторая,шо наверное поумнее, выдала фразу про невозможность такого у "соцпакета".Где это на сайте не нашёл https://alfabank.ua/ru/about/press/v-mo ... stano-1341 и https://www.facebook.com/alfabank/posts ... 866955703/ :roll:
надо душить офпреда))
новая пенсокарта МС пейпас на 5 лет уже :D

Мизантрóп, добрый день. Дайте номер счета и детали ситуации.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8410
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 729 раз.
 
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1
  #<1 ... 8379838083818382
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