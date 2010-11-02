Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 бер, 2020 07:48
cohan написав:
подскажите, где список работающих отделений в Киеве найти? куда ехать писать заявление на доллары? или на горячке спросить проще?
cohan, добрый день. Информация о закрытых отделениях тут -
https://alfabank.ua/work&access
. Остальные работают. Но перед походом лучше уточнять в КЦ. Для получения доллара нужно обращаться в отделение.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 07:53
Мизантрóп написав: mephala написав: Мизантрóп написав:
3-й раз перевыпущена пенсокарта с пин конвертом.Пенсу говорят в отделении пин изменить по "соцкарте" низя.Это так или брешут?
в банкомате/мобайле не пробовали менять пин?
конечно пробовали,одна бездарь на в отд. Бажана грила пенсу 5 грн. смена пина в железяке-не прошло,вторая,шо наверное поумнее, выдала фразу про невозможность такого у "соцпакета".Где это на сайте не нашёл
https://alfabank.ua/ru/about/press/v-mo ... stano-1341
и
https://www.facebook.com/alfabank/posts ... 866955703/
надо душить офпреда))
новая пенсокарта МС пейпас
на 5 лет уже
Мизантрóп, добрый день. Дайте номер счета и детали ситуации.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 8410
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 729 раз.
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