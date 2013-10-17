Додано: Пон 30 бер, 2020 08:32

Alfa_Bank

И гоняют этого несчастного пенса по зараженным отделениям и COVID-очередям, вместо того чтобы сделать как у всех бесплатную телефонную линию.

Наверное единственный на сегодня такой жлобско-копеечный банк.

Бред.