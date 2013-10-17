cohan написав:подскажите, где список работающих отделений в Киеве найти? куда ехать писать заявление на доллары? или на горячке спросить проще?
cohan, добрый день. Информация о закрытых отделениях тут - https://alfabank.ua/work&access. Остальные работают. Но перед походом лучше уточнять в КЦ. Для получения доллара нужно обращаться в отделение.
Alfa_Bank И гоняют этого несчастного пенса по зараженным отделениям и COVID-очередям, вместо того чтобы сделать как у всех бесплатную телефонную линию. Наверное единственный на сегодня такой жлобско-копеечный банк. Бред.
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ukrprom2014 написав:Alfa_Bank И гоняют этого несчастного пенса по зараженным отделениям и COVID-очередям, вместо того чтобы сделать как у всех бесплатную телефонную линию. Наверное единственный на сегодня такой жлобско-копеечный банк. Бред.
Пенс,после запрета метрополитена заказал доставку перевыпуска с далёкого отделения №13,на "возле дома",удобно получилось.И 3344 номер никто не отменял ,возможно 2 грн. и дорого,но шо робыты...
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
ukrprom2014 написав:Alfa_Bank И гоняют этого несчастного пенса по зараженным отделениям и COVID-очередям, вместо того чтобы сделать как у всех бесплатную телефонную линию. Наверное единственный на сегодня такой жлобско-копеечный банк. Бред.
Пенс,после запрета метрополитена заказал доставку перевыпуска с далёкого отделения №13,на "возле дома",удобно получилось.И 3344 номер никто не отменял ,возможно 2 грн. и дорого,но шо робыты...
2 грн. за звонок. А связь рвется, плюс не всегда удается за одно обращение решить вопрос. Лучше уж пакетные минуты палить.