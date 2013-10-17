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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8379838083818382

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1025
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
194
Всього голосів : 1025
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 07:48

  cohan написав:подскажите, где список работающих отделений в Киеве найти? куда ехать писать заявление на доллары? или на горячке спросить проще?

cohan, добрый день. Информация о закрытых отделениях тут - https://alfabank.ua/work&access. Остальные работают. Но перед походом лучше уточнять в КЦ. Для получения доллара нужно обращаться в отделение.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 07:53

  Мизантрóп написав:
  mephala написав:
  Мизантрóп написав:3-й раз перевыпущена пенсокарта с пин конвертом.Пенсу говорят в отделении пин изменить по "соцкарте" низя.Это так или брешут?


в банкомате/мобайле не пробовали менять пин?

конечно пробовали,одна бездарь на в отд. Бажана грила пенсу 5 грн. смена пина в железяке-не прошло,вторая,шо наверное поумнее, выдала фразу про невозможность такого у "соцпакета".Где это на сайте не нашёл https://alfabank.ua/ru/about/press/v-mo ... stano-1341 и https://www.facebook.com/alfabank/posts ... 866955703/ :roll:
надо душить офпреда))
новая пенсокарта МС пейпас на 5 лет уже :D

Мизантрóп, добрый день. Дайте номер счета и детали ситуации.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:32

Alfa_Bank
И гоняют этого несчастного пенса по зараженным отделениям и COVID-очередям, вместо того чтобы сделать как у всех бесплатную телефонную линию.
Наверное единственный на сегодня такой жлобско-копеечный банк.
Бред.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:36

Re: Альфа-Банк

  ukrprom2014 написав:Наверное единственный на сегодня такой жлобско-копеечный банк.

Пумб-пумб-пумб!
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:37

  ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
И гоняют этого несчастного пенса по зараженным отделениям и COVID-очередям, вместо того чтобы сделать как у всех бесплатную телефонную линию.
Наверное единственный на сегодня такой жлобско-копеечный банк.
Бред.

Пенс,после запрета метрополитена заказал доставку перевыпуска с далёкого отделения №13,на "возле дома",удобно получилось.И 3344 номер никто не отменял :wink: ,возможно 2 грн. и дорого,но шо робыты...
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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:58

  Vorlon написав:
  omb написав:мне 200 грн до 5 категории...

Везёт, мне больше 1500...

У меня уже давно 5 категорий, юзаю альфу больше чем моню. Моня вон только второй месяц с животными под -20 выручает :D
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:59

  Flamingo написав:
  ukrprom2014 написав:Наверное единственный на сегодня такой жлобско-копеечный банк.

Пумб-пумб-пумб!

в ПУМБе хоть какой-то выбор есть, можно звонить кроме городского ещё на номера трёх основных мобильных операторов
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 09:01

  Flamingo написав:
  ukrprom2014 написав:Наверное единственный на сегодня такой жлобско-копеечный банк.

Пумб-пумб-пумб!


otp еще раньше аллы такую хрень сделал. а вообще интересно кто отец этой "блестящей" идеи в БСУ
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 09:01

  Striker написав:Твою мать... Только сейчас узнал о 10% на продукты. :evil: Почему сраная мобильная апликуха не присылает уведомления об акциях? :x

Мне на VIBER приходило уведомление про акцию.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 09:18

  Мизантрóп написав:
  ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
И гоняют этого несчастного пенса по зараженным отделениям и COVID-очередям, вместо того чтобы сделать как у всех бесплатную телефонную линию.
Наверное единственный на сегодня такой жлобско-копеечный банк.
Бред.

Пенс,после запрета метрополитена заказал доставку перевыпуска с далёкого отделения №13,на "возле дома",удобно получилось.И 3344 номер никто не отменял :wink: ,возможно 2 грн. и дорого,но шо робыты...

2 грн. за звонок. А связь рвется, плюс не всегда удается за одно обращение решить вопрос. Лучше уж пакетные минуты палить.
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