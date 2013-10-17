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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 бер, 2020 10:53
Капитал складывается от пенса к пенсу
wig написав:
2 грн. за звонок. А связь рвется, плюс не всегда удается за одно обращение решить вопрос. Лучше уж пакетные минуты палить.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 10:56
1.Авторизация слетела.
2.При попытке пополнения в ВЕБ версии Комфорта картой другого банка после ввода кода другого банка, выкидывает на страницу авторизации. Операция не проходит. Пробовал несколько раз.
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lel
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Додано: Пон 30 бер, 2020 11:05
lel написав:
1.Авторизация слетела.
2.При попытке пополнения в ВЕБ версии Комфорта картой другого банка после ввода кода другого банка, выкидывает на страницу авторизации. Операция не проходит. Пробовал несколько раз.
Уггу, все тож самое
Поппполняхи с тормозами, но работают через Мобайл
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 30 бер, 2020 11:10
lel, это известно. Пока нет инфы о сроках решения. На прошлой неделе дали такой ответ в данной теме.
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