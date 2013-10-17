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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8380838183828383

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1025
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
194
Всього голосів : 1025
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 10:53

  wig написав:2 грн. за звонок. А связь рвется, плюс не всегда удается за одно обращение решить вопрос. Лучше уж пакетные минуты палить.


Капитал складывается от пенса к пенсу (с) Тэтчер (якобы)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 10:56

Re: Альфа-Банк

1.Авторизация слетела.
2.При попытке пополнения в ВЕБ версии Комфорта картой другого банка после ввода кода другого банка, выкидывает на страницу авторизации. Операция не проходит. Пробовал несколько раз.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:05

  lel написав:1.Авторизация слетела.
2.При попытке пополнения в ВЕБ версии Комфорта картой другого банка после ввода кода другого банка, выкидывает на страницу авторизации. Операция не проходит. Пробовал несколько раз.

Уггу, все тож самое
Поппполняхи с тормозами, но работают через Мобайл :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:10

Re: Альфа-Банк

lel, это известно. Пока нет инфы о сроках решения. На прошлой неделе дали такой ответ в данной теме.
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MASolomko
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