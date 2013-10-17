1.Авторизация слетела. 2.При попытке пополнения в ВЕБ версии Комфорта картой другого банка после ввода кода другого банка, выкидывает на страницу авторизации. Операция не проходит. Пробовал несколько раз.
lel написав:1.Авторизация слетела. 2.При попытке пополнения в ВЕБ версии Комфорта картой другого банка после ввода кода другого банка, выкидывает на страницу авторизации. Операция не проходит. Пробовал несколько раз.
Уггу, все тож самое Поппполняхи с тормозами, но работают через Мобайл
Национальный банк рекомендоал банкам продлить на 3 мес. сроки действия карт, которые заканчиваются в период карантина. Ваш инновационный банк такое сделает или нет? Приват уже сделал - срок действия карт, корторые заканчиваются в марте-апреле продлены на 3 мес. и клиентам не нужно для этого приходить щас в отделения, чтоб их менять, учитывая что большинство отделений закрыли ...
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Национальный банк рекомендоал банкам продлить на 3 мес. сроки действия карт, которые заканчиваются в период карантина. Ваш инновационный банк такое сделает или нет? Приват уже сделал - срок действия карт, корторые заканчиваются в марте-апреле продлены на 3 мес. и клиентам не нужно для этого приходить щас в отделения, чтоб их менять,
Национальный банк рекомендоал банкам продлить на 3 мес. сроки действия карт, которые заканчиваются в период карантина. Ваш инновационный банк такое сделает или нет? Приват уже сделал - срок действия карт, корторые заканчиваются в марте-апреле продлены на 3 мес. и клиентам не нужно для этого приходить щас в отделения, чтоб их менять,
учитывая что большинство ваших отделений закрыли ...
IMPRINTER, добрый день. Продление срока карты влечет за собой ряд ограничений в операциях клиента. Поэтому мы вынуждены от этого отказаться на данный момент. Однако, сейчас мы вполне можем обеспечить выдачу перевыпущенных и новых карт имеющимися ресурсами.
Национальный банк рекомендоал банкам продлить на 3 мес. сроки действия карт, которые заканчиваются в период карантина. Ваш инновационный банк такое сделает или нет? Приват уже сделал - срок действия карт, корторые заканчиваются в марте-апреле продлены на 3 мес. и клиентам не нужно для этого приходить щас в отделения, чтоб их менять, учитывая что большинство отделений закрыли ...
мне ответили, что продлевать не будут...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен