Додано: Пон 30 бер, 2020 12:51

Alfa_Bank



Национальный банк рекомендоал банкам продлить на 3 мес. сроки действия карт, которые заканчиваются в период карантина. Ваш инновационный банк такое сделает или нет? Приват уже сделал - срок действия карт, корторые заканчиваются в марте-апреле продлены на 3 мес. и клиентам не нужно для этого приходить щас в отделения, чтоб их менять, учитывая что большинство отделений закрыли ...

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