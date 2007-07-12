Додано: Пон 30 бер, 2020 15:49

Alfa_Bank, если в Вашем банке нет технической возможности продления срока действия карт, то может быть стоит подумать о возможности выпуска виртуальных карт в МАБе?

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