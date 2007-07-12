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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8382838383848385>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1025
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
194
Всього голосів : 1025
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:07

  cohan написав:
  wig написав:2 грн. за звонок. А связь рвется, плюс не всегда удается за одно обращение решить вопрос. Лучше уж пакетные минуты палить.


Капитал складывается от пенса к пенсу (с) Тэтчер (якобы)

Замечательная игра слов.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:09

  Kevin написав:Какие ограничения по платежам с данных карт?

Это же очевидно, большинство сайтов не дадут использовать карту с истекшим сроком действия.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:19

  Мизантрóп написав:Alfa_Bank ,лучик света,Вы правы и компетентны.В отделении на Бажана у вас не компетентно обслужили


Я так понял дали ответ по социальным картам?
общество хочет знать тоже как работает механика у аллы)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:24

  mephala написав:
  Мизантрóп написав:Alfa_Bank ,лучик света,Вы правы и компетентны.В отделении на Бажана у вас не компетентно обслужили


Я так понял дали ответ по социальным картам?
общество хочет знать тоже как работает механика у аллы)

Человеческий фактор на местах :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:26

Шо з доларом, дають?
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:27

  Мизантрóп написав:Alfa_Bank ,лучик света,Вы правы и компетентны.В отделении на Бажана у вас не компетентно обслужили

Мизантрóп, извините за ситуацию, пожалуйста. С отделением кейс разберем.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:29

  Kevin написав:
Какие ограничения по платежам с данных карт?


Kevin, добрый день. Так данный сервис у нас не доступен, детали сообщить не смогу. Но карта может не работать для оплаты в некоторых сервисах, например.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:49

Alfa_Bank, если в Вашем банке нет технической возможности продления срока действия карт, то может быть стоит подумать о возможности выпуска виртуальных карт в МАБе?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:56

  Тракторист написав:Alfa_Bank, если в Вашем банке нет технической возможности продления срока действия карт, то может быть стоит подумать о возможности выпуска виртуальных карт в МАБе?

Тракторист, добрый день. Спасибо. Подумаем.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:07

  Тракторист написав:Alfa_Bank, если в Вашем банке нет технической возможности продления срока действия карт, то может быть стоит подумать о возможности выпуска виртуальных карт в МАБе?

С одной стороны дело, а с другой - это ж к телефону привязывать надо, и таскать его с собой. Потом, вируса на телефоне притащишь в дом.
wig
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