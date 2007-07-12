|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:07
cohan написав:
Капитал складывается от пенса к пенсу
wig написав:
2 грн. за звонок. А связь рвется, плюс не всегда удается за одно обращение решить вопрос. Лучше уж пакетные минуты палить.
(с) Тэтчер (якобы)
Замечательная игра слов.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4632
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:09
Kevin написав:
Какие ограничения по платежам с данных карт?
Это же очевидно, большинство сайтов не дадут использовать карту с истекшим сроком действия.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4632
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:19
Мизантрóп написав:Alfa_Bank
,лучик света,Вы правы и компетентны.В отделении на Бажана у вас не компетентно обслужили
Я так понял дали ответ по социальным картам?
общество хочет знать тоже как работает механика у аллы)
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6673
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:24
mephala написав: Мизантрóп написав:Alfa_Bank
,лучик света,Вы правы и компетентны.В отделении на Бажана у вас не компетентно обслужили
Я так понял дали ответ по социальным картам?
общество хочет знать тоже как работает механика у аллы)
Человеческий фактор на местах
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4086
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 555 раз.
- Подякували: 669 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:26
Шо з доларом, дають?
На коли замолення можуть виконати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 33184
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1661 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:27
Мизантрóп написав:Alfa_Bank
,лучик света,Вы правы и компетентны.В отделении на Бажана у вас не компетентно обслужили
Мизантрóп, извините за ситуацию, пожалуйста. С отделением кейс разберем.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8416
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 730 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:29
Kevin написав:
Какие ограничения по платежам с данных карт?
Kevin, добрый день. Так данный сервис у нас не доступен, детали сообщить не смогу. Но карта может не работать для оплаты в некоторых сервисах, например.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8416
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 730 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 30 бер, 2020 15:49
Alfa_Bank, если в Вашем банке нет технической возможности продления срока действия карт, то может быть стоит подумать о возможности выпуска виртуальных карт в МАБе?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4581
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 708 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 бер, 2020 15:56
Тракторист написав:Alfa_Bank
, если в Вашем банке нет технической возможности продления срока действия карт, то может быть стоит подумать о возможности выпуска виртуальных карт в МАБе?
Тракторист, добрый день. Спасибо. Подумаем.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8416
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 730 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 30 бер, 2020 16:07
Тракторист написав:Alfa_Bank
, если в Вашем банке нет технической возможности продления срока действия карт, то может быть стоит подумать о возможности выпуска виртуальных карт в МАБе?
С одной стороны дело, а с другой - это ж к телефону привязывать надо, и таскать его с собой. Потом, вируса на телефоне притащишь в дом.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4632
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|515
|150226
|
|
|39628
|4808204
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|17810
|2502695
|
|