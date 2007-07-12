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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 бер, 2020 16:13
Квесторе_поверніться написав:
Шо з доларом, дають?
На коли замолення можуть виконати?
+1, тоже интересует
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн карта "Зелена" А-Банка
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Додано: Пон 30 бер, 2020 16:16
Driver написав: Квесторе_поверніться написав:
Шо з доларом, дають?
На коли замолення можуть виконати?
+1, тоже интересует
Driver, Квесторе_поверніться, доброго дня. Долар дають:) Замовляти необхідно у відділенні, якщо не буде потрібної суми одразу в касі.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 30 бер, 2020 16:30
Alfa_Bank написав: Driver написав: Квесторе_поверніться написав:
Шо з доларом, дають?
На коли замолення можуть виконати?
+1, тоже интересует
Driver, Квесторе_поверніться, доброго дня. Долар дають:) Замовляти необхідно у відділенні, якщо не буде потрібної суми одразу в касі.
І Вам доброго здоровячка.
Дякую за оптимістичну інфо.
А шо скажуть практики...хто не побоявся відвідати відділення?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 16:32
Alfa_Bank, кредитку Альфа Конект можна перевипустити на інший пакет?
Які пакети доступні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 30 бер, 2020 16:37
Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank
, кредитку Альфа Конект можна перевипустити на інший пакет?
Які пакети доступні?
Конект можна перевипустити на будь-яку іншу кредитну картку.
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Alfa_Bank
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- З нами з: 18.02.13
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Додано: Пон 30 бер, 2020 16:44
Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank
, кредитку Альфа Конект можна перевипустити на інший пакет?
Які пакети доступні?
Конект можна перевипустити на будь-яку іншу кредитну картку.
Дякую за інфо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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- З нами з: 22.11.13
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