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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8382838383848385

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1025
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
194
Всього голосів : 1025
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:13

  Квесторе_поверніться написав:Шо з доларом, дають?
На коли замолення можуть виконати?

+1, тоже интересует
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн карта "Зелена" А-Банка
Driver
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Повідомлень: 171
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:16

  Driver написав:
  Квесторе_поверніться написав:Шо з доларом, дають?
На коли замолення можуть виконати?

+1, тоже интересует

Driver, Квесторе_поверніться, доброго дня. Долар дають:) Замовляти необхідно у відділенні, якщо не буде потрібної суми одразу в касі.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8416
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:30

  Alfa_Bank написав:
  Driver написав:
  Квесторе_поверніться написав:Шо з доларом, дають?
На коли замолення можуть виконати?

+1, тоже интересует

Driver, Квесторе_поверніться, доброго дня. Долар дають:) Замовляти необхідно у відділенні, якщо не буде потрібної суми одразу в касі.

І Вам доброго здоровячка.
Дякую за оптимістичну інфо.
А шо скажуть практики...хто не побоявся відвідати відділення?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33184
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1661 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:32

Alfa_Bank, кредитку Альфа Конект можна перевипустити на інший пакет?
Які пакети доступні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33184
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1661 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:37

  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, кредитку Альфа Конект можна перевипустити на інший пакет?
Які пакети доступні?

Конект можна перевипустити на будь-яку іншу кредитну картку.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8416
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 730 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:44

  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, кредитку Альфа Конект можна перевипустити на інший пакет?
Які пакети доступні?

Конект можна перевипустити на будь-яку іншу кредитну картку.

Дякую за інфо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33184
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1661 раз.
 
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