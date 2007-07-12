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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 кві, 2020 16:55
Re: Альфа-Банк
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 02 кві, 2020 17:35
Re: Альфа-Банк
OMG, люди, хоть трохи самі спробуйте почитати про сертифікати. Бо чую останнім питанням буде : а як їсти все те, що купив за сертифікати.
Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk
Додано: Чет 02 кві, 2020 17:36
эта кнопка показывается тупо всем подряд через определенный промежуток времени, раз в несколько месяцев, в том числе тем, у кого уже установлен максимально возможный лимит. Я постоянно заполняю анкету, чтобы кнопка пропадала, она меня раздражает
Додано: Чет 02 кві, 2020 17:48
Судя по недавно открытому свинорыльному лайфхаку, Супермаркеты нечастая категория в орехах
меня жаба давит за Глово ((, было 10+10 такси в прошлом месяце, невнимательно читал про акцию (
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