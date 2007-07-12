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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8400840184028403

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1025
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
194
Всього голосів : 1025
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:55

Re: Альфа-Банк

  _PORT_UA написав:И как быть с номиналами,к какие там имеются в Сильпо?

https://silpo.ua/gift-certificates
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:35

Re: Альфа-Банк

OMG, люди, хоть трохи самі спробуйте почитати про сертифікати. Бо чую останнім питанням буде : а як їсти все те, що купив за сертифікати.

Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:36

  kreuz написав:Справді не гарантує, бо пропозиція не тотожна гарантії. Проте відстуність кнопки гарантує недоступність збільшення КЛ. Якось так ))

эта кнопка показывается тупо всем подряд через определенный промежуток времени, раз в несколько месяцев, в том числе тем, у кого уже установлен максимально возможный лимит. Я постоянно заполняю анкету, чтобы кнопка пропадала, она меня раздражает :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:48

  antey718 написав:
  Alien написав:а сертификаты сильпо можно оплатить "приложением"? при этом на них бонус начислится? потому как насколько я помню при самой оплате сертификатами сильпо потом бонусы на сумму сертификата не начисляет


Можно оплатить приложением, бонус есть.


Судя по недавно открытому свинорыльному лайфхаку, Супермаркеты нечастая категория в орехах

меня жаба давит за Глово ((, было 10+10 такси в прошлом месяце, невнимательно читал про акцию (
cohan
 
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