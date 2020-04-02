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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:49
Rainbow написав:
Стараюсь не попадати, але вже так вийшло, що треба потратитись. Карта Максимум, розрахункова дата 05 число кожного місяця. Тобто якщо я зараз буду витрачати гроші, то в пн вже точно попаду на РКО 60 грн, бо буде заборгованість в періоді?
Rainbow, доброго дня. Якщо РД 5.04 - вихідний, вона переноситься на сьогодні. Трати, що зробите сьогодні, пройдуть по рахунку вже в наступному розрахунковому періоді.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:54
Rainbow написав:
попаду на РКО 60 грн, бо буде заборгованість в періоді
Почему вы не перевыпустили карту для исключения РКО раз и навсегда?
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Vorlon
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:58
Alfa_Bank
Дякую, хороша звістка
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Rainbow
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:00
Vorlon написав: Rainbow написав:
попаду на РКО 60 грн, бо буде заборгованість в періоді
Почему вы не перевыпустили карту для исключения РКО раз и навсегда?
Не знав що так можна, як це?)
Цій карті вже років 5, користуюсь нею не часто.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:02
Alfa_Bank написав:
Заказ через КЦ осуществляется на 5-й рабочий день.
Очень печально, что для такого банка такие небольшие суммы только "на 5й рабочий день". Не о миллионе же речь.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Solar_simfi
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:04
Solar_simfi написав: Alfa_Bank написав:
Заказ через КЦ осуществляется на 5-й рабочий день.
Очень печально, что для такого банка такие небольшие суммы только "на 5й рабочий день". Не о миллионе же речь.
Не исключена возможность, что сумма будет в кассе при обращении. Но если нет, придется заказывать и приходить повторно.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:07
Striker написав:
Только где увидеть какая задолженность в грейсе?
Сразу под текстом:
"Спасибо!
Мин. платёж уже внесён."
и ещё в SMS/Viber прийдёт сообщение.
Striker написав:
п.с. альфовской кнопкой "Погасить кред. карту" с Привата будет с комисом или бесплатно?
С комиссией. Приват возьмёт за P2P-перевод. Также при таком виде погашения учитывайте сроки проводки по счёту. Другими словами задолженность должна быть погашена по счету, а не по номеру карты.
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MASolomko
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:15
Rainbow написав:
Не знав що так можна, як це?)
Цій карті вже років 5, користуюсь нею не часто.
Не следите значит за веткой - с декабря перевыпуск карты производится в тарифе Максимум 2.0, где нет платы за РКО. И получите полноценный льготный период в два месяца. Подразумевается, что карта к счёту у вас одна. Если несколько, то есть нюансы. Перевыпуск бесплатный.
Востаннє редагувалось Vorlon
в П'ят 03 кві, 2020 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Vorlon
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:15
MASolomko
Уже выяснили с представителем, что это только первая РД, завтра должны обновиться данные (я думал, что сегодня уже должны быть видны).
Тогда лучше не пимпой, а кинуть сэп с моно.
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Striker
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:29
Striker написав:MASolomko
Уже выяснили с представителем, что это только первая РД, завтра должны обновиться данные (я думал, что сегодня уже должны быть видны).
Тогда лучше не пимпой, а кинуть сэп с моно.
Седня посде 21:00 все увидите
И у вас есть время до след. РД на погашение этой задолженности
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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