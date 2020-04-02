Ananas1start написав:є тут така карта називається карта "максимум"- це кредитна карта , але ви можете нею користуватись просто за свої кошти, точно так я універсальна в приваті , я не знаю чому, але тут всі чомусь про неї не хочуть говорити ))
У Максимума и Уни РАЗНОЕ отношение к своим средствам на карте, от слова ОЧЕНЬ С Уни можно обналичить СВОИ с комис 1%, с Максимума свои обналичиваются с той же комис, шо и кредитные - 4%. И подобные отличия есть и для р2р и для СЭП.
ПС. Нет у Алки карты "взял и забыл", обижается Аллюсик на такое к ней отношение Ну разве шо карта Погорельца у кого осталась, на пушах
ну от всі ці речі я і не розумію , в мене універсальна мабуть років десять вже , я ще ніразу з неї гроші не знімав , для чого ? реально взяв і забув , користуюсь коли треба , тому і десять років мабуть )) не знаю може я якийсь особливий, але в мене все просто якщо в карти хх% за зняття - з неї не знімаєм , якщо хх% за переказ коштів - з неї не переводим , якщо в неї забагато всього з хх% - закриваєм і т.д. думав це ізі ))
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Шо значит "просто"? Если не снимаете, а нуна снять, то значит ищете место де мона это снять и ищите способ перевести средства туда. Это уже затраты, и може быть совсем не просто А "просто" -- это непросто организовать для себя обслуживание в 5..10 банках и делать для себя любимого шо хошь