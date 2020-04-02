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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8407840884098410

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1026
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1026
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:03

  clientage написав:
  Ananas1start написав:є тут така карта називається карта "максимум"- це кредитна карта , але ви можете нею користуватись просто за свої кошти, точно так я універсальна в приваті , я не знаю чому, але тут всі чомусь про неї не хочуть говорити ))

У Максимума и Уни РАЗНОЕ отношение к своим средствам на карте, от слова ОЧЕНЬ :(
С Уни можно обналичить СВОИ с комис 1%, с Максимума свои обналичиваются с той же комис, шо и кредитные - 4%. И подобные отличия есть и для р2р и для СЭП.

ПС. Нет у Алки карты "взял и забыл", обижается Аллюсик на такое к ней отношение :)
Ну разве шо карта Погорельца у кого осталась, на пушах :)

ну от всі ці речі я і не розумію , в мене універсальна мабуть років десять вже , я ще ніразу з неї гроші не знімав , для чого ? реально взяв і забув , користуюсь коли треба , тому і десять років мабуть ))
не знаю може я якийсь особливий, але в мене все просто якщо в карти хх% за зняття - з неї не знімаєм , якщо хх% за переказ коштів - з неї не переводим , якщо в неї забагато всього з хх% - закриваєм і т.д. думав це ізі ))
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:16

Re: Альфа-Банк

  Ananas1start написав:в мене все просто

Шо значит "просто"? Если не снимаете, а нуна снять, то значит ищете место де мона это снять и ищите способ перевести средства туда. Это уже затраты, и може быть совсем не просто :)
А "просто" -- это непросто организовать для себя обслуживание в 5..10 банках и делать для себя любимого шо хошь :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 8407840884098410
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