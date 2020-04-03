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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:37
Shaman написав:
я не перевыпускал карту, но комиссию 60 грн отменили. раньше писали, что даже на старых картах действуют новые тарифы
Странно, вроде всю ветку читаю без пропусков, а таких сообщений не видел
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Vorlon
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:43
Vorlon написав: Shaman написав:
я не перевыпускал карту, но комиссию 60 грн отменили. раньше писали, что даже на старых картах действуют новые тарифы
Странно, вроде всю ветку читаю без пропусков, а таких сообщений не видел
Не писали такого
Нуна перевыпустить карту на Тариф 2.0, стучите в чат
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:48
Скажите, а СЭП сам по себе предполагает обязательное указание ИНН получателя (физ. лицо)? Или это именно Альфа-банк не форму отправить с пустым ИНН?
Нужно было сегодня перевести, есть IBAN, но ИНН нет.
Сейчас проблема уже решена, но на будущее - интересно. Если отправить, указав ЕГРПОУ банка вместо ИНН получателя? Понимаю, что банку-отправителю, скорее всего, всё равно, но пропустит ли банк получателя такой платёж, или вернёт?
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M-Audio
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:57
M-Audio написав:
Скажите, а СЭП сам по себе предполагает обязательное указание ИНН получателя (физ. лицо)? Или это именно Альфа-банк не форму отправить с пустым ИНН?
Нужно было сегодня перевести, есть IBAN, но ИНН нет.
Сейчас проблема уже решена, но на будущее - интересно. Если отправить, указав ЕГРПОУ банка вместо ИНН получателя? Понимаю, что банку-отправителю, скорее всего, всё равно, но пропустит ли банк получателя такой платёж, или вернёт?
При переводе личных средств (а не при оплате товара!)...
Для личного счета 2620/30 нужны ИБАН, ИНН, Получатель(ФИО), Назначение
Для транзитного счета нужны ИБАН, ЕГРПОУ, Название получателя(банка), Назначения, в котором обычно указаны: личный счет, ИНН, ФИО. От здеся в Назначении мона на чем-то сэкономить, но это решает банк-получатель.
И вааще: все реквизиты нуна спрашивать у Получателя, у его банка.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:59
clientage написав: Vorlon написав: Shaman написав:
я не перевыпускал карту, но комиссию 60 грн отменили. раньше писали, что даже на старых картах действуют новые тарифы
Странно, вроде всю ветку читаю без пропусков, а таких сообщений не видел
Не писали такого
Нуна перевыпустить карту на Тариф 2.0, стучите в чат
ну честно не перевыпускал;)
Skiw написав:
у меня как-то странно РД по Максимуму закрылся - 2 дня назад отправил 2 запроса на рассрочку, минус остатка погасил с учётом того, что эти запросы будут активированы, но РД прошёл, запросы на рассрочку ещё не активированы, в МАБ в рассрочке их нет, а 60 грн не сняли...
Или у всех так, суммы, запрошенные на рассрочку, но ещё не активированные и не отказанные не учитываются в расчёте остатка для начисления комиссии?
Или всех уже на Максимум 2.0 перевели неявно?
ЗЫ на Максимум 2.0 явно не переходил.
Alfa_Bank написав: Skiw написав: mihasik написав:
Пока не пришли подтверждения рассрочек, они считаются не активироваными! Чтоб не попадать на 60 их нужно было учитывать и гасить.
я не спрашиваю, как будет - я говорю, как получилось. А получилось, что рассрочки ещё не активированы и не попал на 60.
Отсюда и вопросы.
Skiw, добрый день. У вас тариф Максимум 2.0.
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Shaman
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:11
Shaman написав:ну честно не перевыпускал;)
І термін дії картки закінчується раніше 12/24?
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stryzhko
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:22
Shaman написав:
ну честно не перевыпускал;)
А как давно картой пользуетесь, когда был 1й выпуск?
неужели Алка взялась за голову?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 04 кві, 2020 00:04
Shaman написав:
ну честно не перевыпускал;)
Ну я так понял, что у вас был перевыпуск по сроку в декабре или конце ноября. Так?
А ведь кто инициирует перевыпуск - не имеет значения.
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Vorlon
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П'ят 03 кві, 2020 20:22
Shaman
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