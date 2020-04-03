Skiw написав:

у меня как-то странно РД по Максимуму закрылся - 2 дня назад отправил 2 запроса на рассрочку, минус остатка погасил с учётом того, что эти запросы будут активированы, но РД прошёл, запросы на рассрочку ещё не активированы, в МАБ в рассрочке их нет, а 60 грн не сняли...Или у всех так, суммы, запрошенные на рассрочку, но ещё не активированные и не отказанные не учитываются в расчёте остатка для начисления комиссии?Или всех уже на Максимум 2.0 перевели неявно?ЗЫ на Максимум 2.0 явно не переходил.