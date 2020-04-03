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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8409841084118412

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1026
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1026
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:37

  Shaman написав:я не перевыпускал карту, но комиссию 60 грн отменили. раньше писали, что даже на старых картах действуют новые тарифы

Странно, вроде всю ветку читаю без пропусков, а таких сообщений не видел :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:43

  Vorlon написав:
  Shaman написав:я не перевыпускал карту, но комиссию 60 грн отменили. раньше писали, что даже на старых картах действуют новые тарифы

Странно, вроде всю ветку читаю без пропусков, а таких сообщений не видел :(

Не писали такого
Нуна перевыпустить карту на Тариф 2.0, стучите в чат
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:48

Скажите, а СЭП сам по себе предполагает обязательное указание ИНН получателя (физ. лицо)? Или это именно Альфа-банк не форму отправить с пустым ИНН?
Нужно было сегодня перевести, есть IBAN, но ИНН нет.
Сейчас проблема уже решена, но на будущее - интересно. Если отправить, указав ЕГРПОУ банка вместо ИНН получателя? Понимаю, что банку-отправителю, скорее всего, всё равно, но пропустит ли банк получателя такой платёж, или вернёт?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:57

  M-Audio написав:Скажите, а СЭП сам по себе предполагает обязательное указание ИНН получателя (физ. лицо)? Или это именно Альфа-банк не форму отправить с пустым ИНН?
Нужно было сегодня перевести, есть IBAN, но ИНН нет.
Сейчас проблема уже решена, но на будущее - интересно. Если отправить, указав ЕГРПОУ банка вместо ИНН получателя? Понимаю, что банку-отправителю, скорее всего, всё равно, но пропустит ли банк получателя такой платёж, или вернёт?

При переводе личных средств (а не при оплате товара!)...
Для личного счета 2620/30 нужны ИБАН, ИНН, Получатель(ФИО), Назначение
Для транзитного счета нужны ИБАН, ЕГРПОУ, Название получателя(банка), Назначения, в котором обычно указаны: личный счет, ИНН, ФИО. От здеся в Назначении мона на чем-то сэкономить, но это решает банк-получатель.
И вааще: все реквизиты нуна спрашивать у Получателя, у его банка.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:59

  clientage написав:
  Vorlon написав:
  Shaman написав:я не перевыпускал карту, но комиссию 60 грн отменили. раньше писали, что даже на старых картах действуют новые тарифы

Странно, вроде всю ветку читаю без пропусков, а таких сообщений не видел :(

Не писали такого
Нуна перевыпустить карту на Тариф 2.0, стучите в чат


ну честно не перевыпускал;)
  Skiw написав:у меня как-то странно РД по Максимуму закрылся - 2 дня назад отправил 2 запроса на рассрочку, минус остатка погасил с учётом того, что эти запросы будут активированы, но РД прошёл, запросы на рассрочку ещё не активированы, в МАБ в рассрочке их нет, а 60 грн не сняли...
Или у всех так, суммы, запрошенные на рассрочку, но ещё не активированные и не отказанные не учитываются в расчёте остатка для начисления комиссии?
Или всех уже на Максимум 2.0 перевели неявно?

ЗЫ на Максимум 2.0 явно не переходил.

  Alfa_Bank написав:
  Skiw написав:
  mihasik написав:Пока не пришли подтверждения рассрочек, они считаются не активироваными! Чтоб не попадать на 60 их нужно было учитывать и гасить.

я не спрашиваю, как будет - я говорю, как получилось. А получилось, что рассрочки ещё не активированы и не попал на 60.
Отсюда и вопросы.

Skiw, добрый день. У вас тариф Максимум 2.0.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:11

Re: Альфа-Банк

Shaman написав:ну честно не перевыпускал;)

І термін дії картки закінчується раніше 12/24?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:22

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:ну честно не перевыпускал;)

А как давно картой пользуетесь, когда был 1й выпуск?
неужели Алка взялась за голову? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 00:04

  Shaman написав:ну честно не перевыпускал;)

Ну я так понял, что у вас был перевыпуск по сроку в декабре или конце ноября. Так?

А ведь кто инициирует перевыпуск - не имеет значения.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 07:15

  ГеннадийUA написав:Поисковик - Google Chrome, вбиваю в поиск "Альфа банк", "Май альфа банк", все результаты показаны с .ua. Сегодня при переходе по ссылкам (поиск "Май альфа банк") везде бросает на одну и ту же страничку рос. Альфы "Заявка на кредит наличными или рефинансирование" https://anketa.alfabank.ru/alfaform-ref ... _FULL__ab4
Пару дней назад при поиске "Альфа банк" бросало все время на другую стр., так же рос. Альфы и так же одну и ту же.
Очень напрягает и то, что страничка подменена, и то, что банк вылазит рос. (хоть и головной группы Альфа), а не какой-то, например тот же бел.
Нахожусь в Донецкой обл., провайдер Укртелеком.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3% ... 0%BE%D0%BC Это не провайдер,а оператор,ссылку на сайт Банка лучше переходить с «вражеского источника Минфин,на сайте которого есть ВСЕ ссылки на сайты БСУ». Еще лучше,делать закладки в браузере. Мне хватает приложения в телефоне
никому не верю
sens
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