Скажите, а СЭП сам по себе предполагает обязательное указание ИНН получателя (физ. лицо)? Или это именно Альфа-банк не форму отправить с пустым ИНН? Нужно было сегодня перевести, есть IBAN, но ИНН нет. Сейчас проблема уже решена, но на будущее - интересно. Если отправить, указав ЕГРПОУ банка вместо ИНН получателя? Понимаю, что банку-отправителю, скорее всего, всё равно, но пропустит ли банк получателя такой платёж, или вернёт?
M-Audio написав:Скажите, а СЭП сам по себе предполагает обязательное указание ИНН получателя (физ. лицо)? Или это именно Альфа-банк не форму отправить с пустым ИНН? Нужно было сегодня перевести, есть IBAN, но ИНН нет. Сейчас проблема уже решена, но на будущее - интересно. Если отправить, указав ЕГРПОУ банка вместо ИНН получателя? Понимаю, что банку-отправителю, скорее всего, всё равно, но пропустит ли банк получателя такой платёж, или вернёт?
При переводе личных средств (а не при оплате товара!)... Для личного счета 2620/30 нужны ИБАН, ИНН, Получатель(ФИО), Назначение Для транзитного счета нужны ИБАН, ЕГРПОУ, Название получателя(банка), Назначения, в котором обычно указаны: личный счет, ИНН, ФИО. От здеся в Назначении мона на чем-то сэкономить, но это решает банк-получатель. И вааще: все реквизиты нуна спрашивать у Получателя, у его банка.
Shaman написав:я не перевыпускал карту, но комиссию 60 грн отменили. раньше писали, что даже на старых картах действуют новые тарифы
Странно, вроде всю ветку читаю без пропусков, а таких сообщений не видел
Не писали такого Нуна перевыпустить карту на Тариф 2.0, стучите в чат
ну честно не перевыпускал;)
Skiw написав:у меня как-то странно РД по Максимуму закрылся - 2 дня назад отправил 2 запроса на рассрочку, минус остатка погасил с учётом того, что эти запросы будут активированы, но РД прошёл, запросы на рассрочку ещё не активированы, в МАБ в рассрочке их нет, а 60 грн не сняли... Или у всех так, суммы, запрошенные на рассрочку, но ещё не активированные и не отказанные не учитываются в расчёте остатка для начисления комиссии? Или всех уже на Максимум 2.0 перевели неявно?
ЗЫ на Максимум 2.0 явно не переходил.
Alfa_Bank написав:
Skiw написав:
mihasik написав:Пока не пришли подтверждения рассрочек, они считаются не активироваными! Чтоб не попадать на 60 их нужно было учитывать и гасить.
я не спрашиваю, как будет - я говорю, как получилось. А получилось, что рассрочки ещё не активированы и не попал на 60. Отсюда и вопросы.
ГеннадийUA написав:Поисковик - Google Chrome, вбиваю в поиск "Альфа банк", "Май альфа банк", все результаты показаны с .ua. Сегодня при переходе по ссылкам (поиск "Май альфа банк") везде бросает на одну и ту же страничку рос. Альфы "Заявка на кредит наличными или рефинансирование" https://anketa.alfabank.ru/alfaform-ref ... _FULL__ab4 Пару дней назад при поиске "Альфа банк" бросало все время на другую стр., так же рос. Альфы и так же одну и ту же. Очень напрягает и то, что страничка подменена, и то, что банк вылазит рос. (хоть и головной группы Альфа), а не какой-то, например тот же бел. Нахожусь в Донецкой обл., провайдер Укртелеком.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3% ... 0%BE%D0%BC Это не провайдер,а оператор,ссылку на сайт Банка лучше переходить с «вражеского источника Минфин,на сайте которого есть ВСЕ ссылки на сайты БСУ». Еще лучше,делать закладки в браузере. Мне хватает приложения в телефоне