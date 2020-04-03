Додано: Суб 04 кві, 2020 11:01

M-Audio написав: Скажите, не считает ли Альфа-банк "подозрительными" перевод p2p через сайт ПУМБа?

Когда источник денег - карта Альфа-банка, конечно. Скажите, не считает ли Альфа-банк "подозрительными" перевод p2p через сайт ПУМБа?Когда источник денег - карта Альфа-банка, конечно.

Антифрод Алки считает подозрительным любой р2р-перевод, но до поры до времени может просто наблюдать за процессом, нанося коварный удар исподтишкаПричем мелкие тестовые переводы на 1..100 грн еще и более подозрительны. Иногда, даже карта лочится после тестового перевода, оставляя клиента в неведеньи до следуещего существенного перевода. Лок же нигде в ИБ не отображается, и чат может его увидеть только после настойчивого требования клиента разобратьсяТакие разборки могут забрать у клиента от 30мин до 2ч личного времени, и даже привести к походу в отд-е. Особенно неприятно это на выходных, когда манисенд является единственным средством оперативного управления собственными деньгами клиента.Думаю, шо для исправления ситуации антифроду Адки достаточно было бы просто звякнуть любимому клиенту перед локом. Но СБ Адки этого делать принципиально не хочет, поэтому предлагаю считать эти действия Адки заведомой диверсией, направленной на удержание средств клиента в собственных корыстных целях, а не на их защиту и сохранение.Привет СБ