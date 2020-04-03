M-Audio написав:Скажите, а СЭП сам по себе предполагает обязательное указание ИНН получателя (физ. лицо)? Или это именно Альфа-банк не форму отправить с пустым ИНН? Нужно было сегодня перевести, есть IBAN, но ИНН нет. Сейчас проблема уже решена, но на будущее - интересно. Если отправить, указав ЕГРПОУ банка вместо ИНН получателя? Понимаю, что банку-отправителю, скорее всего, всё равно, но пропустит ли банк получателя такой платёж, или вернёт?
При переводе личных средств (а не при оплате товара!)...
И как можно отличить эти два случая в момент формирования платежа? Впрочем, как раз с оплатой проблем не возникает - продавец заинтересован, и даёт полные реквизиты.
Для личного счета 2620/30 нужны ИБАН, ИНН, Получатель(ФИО), Назначение
То есть это требование платежной системы, а не банка?
Для транзитного счета нужны ИБАН, ЕГРПОУ, Название получателя(банка), Назначения, в котором обычно указаны: личный счет, ИНН, ФИО. От здеся в Назначении мона на чем-то сэкономить, но это решает банк-получатель.
Вот и странно, что в этом случае можно обойтись без ИНН конечного получателя (ни разу не видел, чтобы это не проходило), а при прямом платеже - нет.
M-Audio написав:Скажите, не считает ли Альфа-банк "подозрительными" перевод p2p через сайт ПУМБа? Когда источник денег - карта Альфа-банка, конечно.
Антифрод Алки считает подозрительным любой р2р-перевод, но до поры до времени может просто наблюдать за процессом, нанося коварный удар исподтишка
Причем мелкие тестовые переводы на 1..100 грн еще и более подозрительны. Иногда, даже карта лочится после тестового перевода, оставляя клиента в неведеньи до следуещего существенного перевода. Лок же нигде в ИБ не отображается, и чат может его увидеть только после настойчивого требования клиента разобраться Такие разборки могут забрать у клиента от 30мин до 2ч личного времени, и даже привести к походу в отд-е. Особенно неприятно это на выходных, когда манисенд является единственным средством оперативного управления собственными деньгами клиента.
Думаю, шо для исправления ситуации антифроду Адки достаточно было бы просто звякнуть любимому клиенту перед локом. Но СБ Адки этого делать принципиально не хочет, поэтому предлагаю считать эти действия Адки заведомой диверсией, направленной на удержание средств клиента в собственных корыстных целях, а не на их защиту и сохранение. Привет СБ
M-Audio, реквизиты платежа можно разделить на прямые и котловые (транзитные). Для каждого платежа есть свои требования, чтобы он прошёл.
Местный гуру clientage ранее Вам расписывал для каких платежей необходимы те или иные реквизиты.
Если IBAN содержит в себе комбинацию цифр 2620 или 2630, то это прямые реквизиты. Для таких реквизитов нужны ИНН и ФИО получателя. Назначение платежа любое.
Если IBAN содержит 2924, то это транзитные. Здесь получателем выступает банк — указывается ЕГРПОУ и его название. Здесь важно указать правильно назначение платежа, ибо потом банк окончательному получателю вышлет переведенные.
Сейчас зачастую принято использовать прямые реквизиты. При отправке денег по ним, строк доставки их до 3 банковских дней. А по транзитным — до 5.
Если реквизиты указаны неправильно, особенно прямые, то через 3 дня Вам должны их вернуть.
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