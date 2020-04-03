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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8411841284138414

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1026
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1026
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:40

Акция по продуктам закончилась?
ishvara
 
Повідомлень: 1515
З нами з: 09.12.12
Подякував: 249 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:48

  ishvara написав:Акция по продуктам закончилась?


таки да :D
Shaman
 
Повідомлень: 147
З нами з: 29.09.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:53

  Shaman написав:
  ishvara написав:Акция по продуктам закончилась?


таки да :D

Юзайте кредитную КоКо Фарса 8% на продуктовые онлайн оплаты. В онлайн оплату входит оплата приложением сильпо, приложением pick@go в велмарт/кишеня.
rollo
 
Повідомлень: 460
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 13:06

  Prestol написав:
  clientage написав:Нуна перевыпустить карту на Тариф 2.0, стучите в чат

а що станеться з кредлімітом після перевипуску?

Але підключать страховку.
Кочевник
 
Повідомлень: 1382
З нами з: 16.02.17
Подякував: 231 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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Shaman

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