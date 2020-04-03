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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 кві, 2020 12:40
Акция по продуктам закончилась?
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ishvara
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Додано: Суб 04 кві, 2020 12:48
ishvara написав:
Акция по продуктам закончилась?
таки да
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Shaman
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Додано: Суб 04 кві, 2020 12:53
Shaman написав: ishvara написав:
Акция по продуктам закончилась?
таки да
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rollo
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Додано: Суб 04 кві, 2020 13:06
Prestol написав: clientage написав:
Нуна перевыпустить карту на Тариф 2.0, стучите в чат
а що станеться з кредлімітом після перевипуску?
Але підключать страховку.
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Кочевник
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