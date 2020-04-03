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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8413841484158416>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1026
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1026
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 15:33

Re: Альфа-Банк

  VetalUA написав:карта постоянно в льготном периоде

Для таких карт каникул НЕМА.
То фейк 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 15:37

  VetalUA написав:завтра рассчетная дата по кредитке Максимум, сегодня активировали каникулы, карта постоянно в льготном периоде, что это за каникулы?))


Банк разрешает вам не платить минимальный платеж, но проценты за вылет из грейса посчитать не забудет.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 15:47

спасибо)) на каникулы не обращаем внимание)))
VetalUA
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:06

  rollo написав:
  Shaman написав:
  ishvara написав:Акция по продуктам закончилась?


таки да :D

Юзайте кредитную КоКо Фарса 8% на продуктовые онлайн оплаты. В онлайн оплату входит оплата приложением сильпо, приложением pick@go в велмарт/кишеня.


хинты для Сильпа:
1) оплата додатком дает еще +1,5%
2) у них бывают х3 баллов (3%) на любую сумму единоразово, можно накупить сертификатов (есть по 50-100 валом), под это дело и расплачиваться ими
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:12

cohan так они каждые 2 недели заданьки на повышенные % выставляют
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:26

  cohan написав:2) у них бывают х3 баллов (3%) на любую сумму единоразово, можно накупить сертификатов (есть по 50-100 валом), под это дело и расплачиваться ими

Могу ошибаться, но по-моему повышенные баллы за покупку сертификатов не дают. А "обычные" баллы с некоторых пор дают только за оплату живыми деньгами (т.е. за покупку на 700 грн, из которых 500 оплачены сертификатом, бонусов насыпят только за 200 грн.)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:27

  omb написав:cohan так они каждые 2 недели заданьки на повышенные % выставляют


Речи идёт об увеличении стандартных бонусов по карте власного рахунку.

При обычной покупке начисляют 1%, а при оплате додатком 1,5. А бывает что поднимают до 3х.

Это не те персональные предложения, что раньше на почту высылали бумажные, а теперь в приложение добавляют.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:32

  M-Audio написав:
  cohan написав:2) у них бывают х3 баллов (3%) на любую сумму единоразово, можно накупить сертификатов (есть по 50-100 валом), под это дело и расплачиваться ими

Могу ошибаться, но по-моему повышенные баллы за покупку сертификатов не дают. А "обычные" баллы с некоторых пор дают только за оплату живыми деньгами (т.е. за покупку на 700 грн, из которых 500 оплачены сертификатом, бонусов насыпят только за 200 грн.)


Баллы дают. И даже 280 за покупку от 140 грн. Потом то конечно за сумму оплаченную сертификатом не дают, так как уже раньше дали.

Зображення
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:40

Re: Альфа-Банк

Я понимаю что это ветка не сильпо но можно это все перетирать в личке если есть вопросы?
Вы еще видосик снимите что бы побыстрее конец пришел.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 04 кві, 2020 17:41, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:40

  WachtAmRhein написав:Это не те персональные предложения, что раньше на почту высылали бумажные, а теперь в приложение добавляют.
а, прикольно.. вроде не было мне еще таких предложений :(
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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