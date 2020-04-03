Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 кві, 2020 15:33
VetalUA написав:
карта постоянно в льготном периоде
Для таких карт каникул НЕМА.
То фейк
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Суб 04 кві, 2020 15:37
VetalUA написав:
завтра рассчетная дата по кредитке Максимум, сегодня активировали каникулы, карта постоянно в льготном периоде, что это за каникулы?))
Банк разрешает вам не платить минимальный платеж, но проценты за вылет из грейса посчитать не забудет.
WachtAmRhein
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Додано: Суб 04 кві, 2020 15:47
спасибо)) на каникулы не обращаем внимание)))
VetalUA
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:06
rollo написав: Shaman написав: ishvara написав:
Акция по продуктам закончилась?
таки да
Юзайте кредитную КоКо Фарса 8% на продуктовые онлайн оплаты. В онлайн оплату входит оплата приложением сильпо, приложением pick@go в велмарт/кишеня.
хинты для Сильпа:
1) оплата додатком дает еще +1,5%
2) у них бывают х3 баллов (3%) на любую сумму единоразово, можно накупить сертификатов (есть по 50-100 валом), под это дело и расплачиваться ими
cohan
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:12
cohan так они каждые 2 недели заданьки на повышенные % выставляют
Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:26
cohan написав:
2) у них бывают х3 баллов (3%) на любую сумму единоразово, можно накупить сертификатов (есть по 50-100 валом), под это дело и расплачиваться ими
Могу ошибаться, но по-моему повышенные баллы за покупку сертификатов не дают. А "обычные" баллы с некоторых пор дают только за оплату живыми деньгами (т.е. за покупку на 700 грн, из которых 500 оплачены сертификатом, бонусов насыпят только за 200 грн.)
M-Audio
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:27
omb написав: cohan
так они каждые 2 недели заданьки на повышенные % выставляют
Речи идёт об увеличении стандартных бонусов по карте власного рахунку.
При обычной покупке начисляют 1%, а при оплате додатком 1,5. А бывает что поднимают до 3х.
Это не те персональные предложения, что раньше на почту высылали бумажные, а теперь в приложение добавляют.
WachtAmRhein
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:32
M-Audio написав: cohan написав:
2) у них бывают х3 баллов (3%) на любую сумму единоразово, можно накупить сертификатов (есть по 50-100 валом), под это дело и расплачиваться ими
Могу ошибаться, но по-моему повышенные баллы за покупку сертификатов не дают. А "обычные" баллы с некоторых пор дают только за оплату живыми деньгами (т.е. за покупку на 700 грн, из которых 500 оплачены сертификатом, бонусов насыпят только за 200 грн.)
Баллы дают. И даже 280 за покупку от 140 грн. Потом то конечно за сумму оплаченную сертификатом не дают, так как уже раньше дали.
WachtAmRhein
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Додано: Суб 04 кві, 2020 17:40
Я понимаю что это ветка не сильпо но можно это все перетирать в личке если есть вопросы?
Вы еще видосик снимите что бы побыстрее конец пришел.
Востаннє редагувалось
mephala
в Суб 04 кві, 2020 17:41, всього редагувалось 1 раз.
mephala
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Додано: Суб 04 кві, 2020 17:40
WachtAmRhein написав:
Это не те персональные предложения, что раньше на почту высылали бумажные, а теперь в приложение добавляют.
а, прикольно.. вроде не было мне еще таких предложений
Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
omb
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