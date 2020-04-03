А серты на 200грн действительны по дек 2020 или 2021г?
ПС. mephala, сорри, я ток 1 раз спросить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 кві, 2020 17:43
Re: Альфа-Банк
А серты на 200грн действительны по дек 2020 или 2021г?
ПС. mephala, сорри, я ток 1 раз спросить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 04 кві, 2020 17:44
Додано: Суб 04 кві, 2020 18:07
б***, потрите всю эту канетель
или хотите что бы всё прикрыли?
ЗАВЯЗЫВАЙТЕ И ПОТРИТЕ ПИСАНИНУ!!!
ЗЫ
по кучмостару допизделись и тут также будет
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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