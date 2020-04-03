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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8413841484158416

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1026
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1026
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:43

Re: Альфа-Банк

  WachtAmRhein написав:Баллы дают. И даже 280 за покупку от 140 грн. Потом то конечно за сумму оплаченную сертификатом не дают, так как уже раньше дали.

А серты на 200грн действительны по дек 2020 или 2021г?

ПС. mephala, сорри, я ток 1 раз спросить :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:44

  mephala написав:Я понимаю что это ветка не сильпо но можно это все перетирать в личке если есть вопросы?
Вы еще видосик снимите что бы побыстрее конец пришел.


позовите влада коваля он снимет :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 18:07

б***, потрите всю эту канетель
или хотите что бы всё прикрыли?
ЗАВЯЗЫВАЙТЕ И ПОТРИТЕ ПИСАНИНУ!!!
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по кучмостару допизделись и тут также будет
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