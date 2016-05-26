ГеннадийUA написав:Поисковик - Google Chrome, вбиваю в поиск "Альфа банк", "Май альфа банк", все результаты показаны с .ua. Сегодня при переходе по ссылкам (поиск "Май альфа банк") везде бросает на одну и ту же страничку рос. Альфы "Заявка на кредит наличными или рефинансирование" https://anketa.alfabank.ru/alfaform-ref ... _FULL__ab4 Пару дней назад при поиске "Альфа банк" бросало все время на другую стр., так же рос. Альфы и так же одну и ту же. Очень напрягает и то, что страничка подменена, и то, что банк вылазит рос. (хоть и головной группы Альфа), а не какой-то, например тот же бел. Нахожусь в Донецкой обл., провайдер Укртелеком.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3% ... 0%BE%D0%BC Это не провайдер,а оператор,ссылку на сайт Банка лучше переходить с «вражеского источника Минфин,на сайте которого есть ВСЕ ссылки на сайты БСУ». Еще лучше,делать закладки в браузере. Мне хватает приложения в телефоне
Мне тоже хватает приложения в телефоне, но там я так и не нашел как закрыть депо "Ощадний". И читайте полностью Вики, а потом учите других! Цитата в начале - "найбільший в країні оператор фіксованого зв'язку", далее в статье - "... що є найвищим показником серед усіх провайдерів України".