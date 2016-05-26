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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8414841584168417

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1026
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1026
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:16

  ГеннадийUA написав:
  sens написав:
  ГеннадийUA написав:Поисковик - Google Chrome, вбиваю в поиск "Альфа банк", "Май альфа банк", все результаты показаны с .ua. Сегодня при переходе по ссылкам (поиск "Май альфа банк") везде бросает на одну и ту же страничку рос. Альфы "Заявка на кредит наличными или рефинансирование" https://anketa.alfabank.ru/alfaform-ref ... _FULL__ab4
Пару дней назад при поиске "Альфа банк" бросало все время на другую стр., так же рос. Альфы и так же одну и ту же.
Очень напрягает и то, что страничка подменена, и то, что банк вылазит рос. (хоть и головной группы Альфа), а не какой-то, например тот же бел.
Нахожусь в Донецкой обл., провайдер Укртелеком.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3% ... 0%BE%D0%BC Это не провайдер,а оператор,ссылку на сайт Банка лучше переходить с «вражеского источника Минфин,на сайте которого есть ВСЕ ссылки на сайты БСУ». Еще лучше,делать закладки в браузере. Мне хватает приложения в телефоне

Мне тоже хватает приложения в телефоне, но там я так и не нашел как закрыть депо "Ощадний".
И читайте полностью Вики, а потом учите других! Цитата в начале - "найбільший в країні оператор фіксованого зв'язку", далее в статье - "... що є найвищим показником серед усіх провайдерів України".

Деятельность и определения оператора и провайдера определяет не ссылка в интернете,во-вторых я уверен в своем спиче,но мне все равно на вашу проблему , так как мне 100 грн не жмут карман
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 18:15

  sens написав:
  ГеннадийUA написав:
  sens написав:https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3% ... 0%BE%D0%BC Это не провайдер,а оператор,ссылку на сайт Банка лучше переходить с «вражеского источника Минфин,на сайте которого есть ВСЕ ссылки на сайты БСУ». Еще лучше,делать закладки в браузере. Мне хватает приложения в телефоне

Мне тоже хватает приложения в телефоне, но там я так и не нашел как закрыть депо "Ощадний".
И читайте полностью Вики, а потом учите других! Цитата в начале - "найбільший в країні оператор фіксованого зв'язку", далее в статье - "... що є найвищим показником серед усіх провайдерів України".

Деятельность и определения оператора и провайдера определяет не ссылка в интернете,во-вторых я уверен в своем спиче,но мне все равно на вашу проблему , так как мне 100 грн не жмут карман

1. С фантазией про 100грн. поздравляю.
2. Да, определяет не ссылка, которую сами и показываете, как доказательство своей правоты, а лицензия, которая разная на эти виды деятельности.
3. Вопрос был адресован не вам, мистер очевидность, ведь только так можно охарактеризовать "закладки в браузере", спасибо, как я до этого жил и не знал, что такое бывает!
4. Попрошу больше не отвечать мне умными фразами о БСУ, браузерах и ссылками на Вики (которые еще ничего и не определяют).
5. Совсем не отвечать!
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:13

Re: Альфа-Банк

Ananas1start написав:а що це за кеш бек на цукерки чи то солодощі як він там правильно називається ?

Ще з правильними MCC фірмові магазини Запорізької кондидерки і Харківської бісквітки.
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