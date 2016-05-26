Додано: Нед 05 кві, 2020 18:15

sens написав: ГеннадийUA написав: sens написав: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3% ... 0%BE%D0%BC Это не провайдер,а оператор,ссылку на сайт Банка лучше переходить с «вражеского источника Минфин,на сайте которого есть ВСЕ ссылки на сайты БСУ». Еще лучше,делать закладки в браузере. Мне хватает приложения в телефоне Это не провайдер,а оператор,ссылку на сайт Банка лучше переходить с «вражеского источника Минфин,на сайте которого есть ВСЕ ссылки на сайты БСУ». Еще лучше,делать закладки в браузере. Мне хватает приложения в телефоне

Мне тоже хватает приложения в телефоне, но там я так и не нашел как закрыть депо "Ощадний".

И читайте полностью Вики, а потом учите других! Цитата в начале - "найбільший в країні оператор фіксованого зв'язку", далее в статье - "... що є найвищим показником серед усіх провайдерів України". Мне тоже хватает приложения в телефоне, но там я так и не нашел как закрыть депо "Ощадний".И читайте полностью Вики, а потом учите других! Цитата в начале - "найбільший в країні оператор", далее в статье - "... що є найвищим показником серед усіхУкраїни".

Деятельность и определения оператора и провайдера определяет не ссылка в интернете,во-вторых я уверен в своем спиче,но мне все равно на вашу проблему , так как мне 100 грн не жмут карман Деятельность и определения оператора и провайдера определяет не ссылка в интернете,во-вторых я уверен в своем спиче,но мне все равно на вашу проблему , так как мне 100 грн не жмут карман

1. С фантазией про 100грн. поздравляю.2. Да, определяет не ссылка, которую сами и показываете, как доказательство своей правоты, а лицензия, которая разная на эти виды деятельности.3. Вопрос был адресован не вам, мистер очевидность, ведь только так можно охарактеризовать "закладки в браузере", спасибо, как я до этого жил и не знал, что такое бывает!4. Попрошу больше не отвечать мне умными фразами о БСУ, браузерах и ссылками на Вики (которые еще ничего и не определяют).5. Совсем не отвечать!