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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 кві, 2020 23:13
Фантом
Разве рассрочку можно оформить с дебетки?
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Додано: Пон 06 кві, 2020 00:31
Фантом написав:WachtAmRhein
Дьявол кроется в деталях. Только не говорите, что у Вас на март месяц были свободны ресурсы на Максимке. Всяко с дебетки тратили.
Были, а что тут такого? Всех не пересвинорылишь.
У меня ЭКО в минусах, а обычные максимки ждут своего часа.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 07:05
Anadonta написав: Yuri_T написав:Ananas1start
в магазинах Рошен работает.
вот только не знаю, работают ли они сейчас
Вы серьезно подумали, что рошен в период карантина может не работать???!
так може то сам Порошенко і домовляється з альфабанком, щоб той пуннкт тут світився так яскраво ))
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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