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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 кві, 2020 23:13
Фантом
Разве рассрочку можно оформить с дебетки?
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Додано: Пон 06 кві, 2020 00:31
Фантом написав:WachtAmRhein
Дьявол кроется в деталях. Только не говорите, что у Вас на март месяц были свободны ресурсы на Максимке. Всяко с дебетки тратили.
Были, а что тут такого? Всех не пересвинорылишь.
У меня ЭКО в минусах, а обычные максимки ждут своего часа.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 07:05
Anadonta написав: Yuri_T написав:Ananas1start
в магазинах Рошен работает.
вот только не знаю, работают ли они сейчас
Вы серьезно подумали, что рошен в период карантина может не работать???!
так може то сам Порошенко і домовляється з альфабанком, щоб той пуннкт тут світився так яскраво ))
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Додано: Пон 06 кві, 2020 08:19
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. Ребята просветите. Вот у меня Кредитка Максимум,открывал год назад. В моем случае действуют старые тарифы? Ведь,оказывается,что сейчас не снимают те самые 60грн.после РД в случае не погашения.
_PORT_UA, добрый день. У вас старые тарифы.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 06 кві, 2020 09:01
Ananas1start написав: Anadonta написав: Yuri_T написав:Ananas1start
в магазинах Рошен работает.
вот только не знаю, работают ли они сейчас
Вы серьезно подумали, что рошен в период карантина может не работать???!
так може то сам Порошенко і домовляється з альфабанком, щоб той пуннкт тут світився так яскраво ))
работают, на швейцаре даже белые перчатки видел, ну и антисептик на входе
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cohan
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Додано: Пон 06 кві, 2020 10:11
Альфа не выдает Вестерн в долларах, только в гривнах. Сказали - что внутреннее распоряжение. Какие банки сейчас WU в долларах выдают?
Выдает ли Альфа доллары с депозита?
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varlo
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Додано: Пон 06 кві, 2020 10:37
varlo написав:
Альфа не выдает Вестерн в долларах, только в гривнах. Сказали - что внутреннее распоряжение. Какие банки сейчас WU в долларах выдают?
Выдает ли Альфа доллары с депозита?
varlo, добрый день. Выдаем приоритетно в гривне. Но если очень нужно, можем и в валюте выдать. Доллары с депозита можете получить. Если сумма большая, лучше предварительно заказать.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 10:43
Alfa_Bank
Да, хочу в долларах. Тем более он сейчас падает - вроде проблем с ним не должно быть. Сможете организовать?
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varlo
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