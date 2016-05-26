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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8415841684178418

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1026
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1026
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:13

Фантом
Разве рассрочку можно оформить с дебетки? :shock:
Vorlon
 
Повідомлень: 8189
З нами з: 14.06.13
Подякував: 403 раз.
Подякували: 832 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:31

  Фантом написав:WachtAmRhein Дьявол кроется в деталях. Только не говорите, что у Вас на март месяц были свободны ресурсы на Максимке. Всяко с дебетки тратили.


Были, а что тут такого? Всех не пересвинорылишь.

У меня ЭКО в минусах, а обычные максимки ждут своего часа.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8809
З нами з: 16.11.11
Подякував: 657 раз.
Подякували: 1300 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 07:05

  Anadonta написав:
  Yuri_T написав:Ananas1start
в магазинах Рошен работает.
вот только не знаю, работают ли они сейчас


Вы серьезно подумали, что рошен в период карантина может не работать???!


так може то сам Порошенко і домовляється з альфабанком, щоб той пуннкт тут світився так яскраво ))
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 156
З нами з: 19.02.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 08:19

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Ребята просветите. Вот у меня Кредитка Максимум,открывал год назад. В моем случае действуют старые тарифы? Ведь,оказывается,что сейчас не снимают те самые 60грн.после РД в случае не погашения.

_PORT_UA, добрый день. У вас старые тарифы.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8456
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 736 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:01

  Ananas1start написав:
  Anadonta написав:
  Yuri_T написав:Ananas1start
в магазинах Рошен работает.
вот только не знаю, работают ли они сейчас


Вы серьезно подумали, что рошен в период карантина может не работать???!


так може то сам Порошенко і домовляється з альфабанком, щоб той пуннкт тут світився так яскраво ))


работают, на швейцаре даже белые перчатки видел, ну и антисептик на входе
cohan
 
Повідомлень: 99
З нами з: 27.09.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:11

Re: Альфа-Банк

Альфа не выдает Вестерн в долларах, только в гривнах. Сказали - что внутреннее распоряжение. Какие банки сейчас WU в долларах выдают?
Выдает ли Альфа доллары с депозита?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 5919
З нами з: 11.04.12
Подякував: 350 раз.
Подякували: 656 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:37

  varlo написав:Альфа не выдает Вестерн в долларах, только в гривнах. Сказали - что внутреннее распоряжение. Какие банки сейчас WU в долларах выдают?
Выдает ли Альфа доллары с депозита?

varlo, добрый день. Выдаем приоритетно в гривне. Но если очень нужно, можем и в валюте выдать. Доллары с депозита можете получить. Если сумма большая, лучше предварительно заказать.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8456
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 736 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:43

Alfa_Bank
Да, хочу в долларах. Тем более он сейчас падает - вроде проблем с ним не должно быть. Сможете организовать?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 5919
З нами з: 11.04.12
Подякував: 350 раз.
Подякували: 656 раз.
 
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  #<1 ... 8415841684178418
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